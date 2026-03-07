Фото из приватных чатов в открытом доступе: какой мессенджер удивил людей

В российском государственном мессенджере Max обнаружили новые проблемы с безопасностью. Пользователи обратили внимание, что фотографии по личным перепискам могут быть доступны в открытом доступе.

Российский мессенджер Max

Об этом сообщили пользователи платформы "Пикаба". Они отметили, что изображения, отправленные в личных чатах в Max, можно найти через веб-версию мессенджера даже без авторизации.

В частности, прямую ссылку на файл можно увидеть в коде страницы. При этом доступ к изображению может сохраняться даже после того, как пользователь удалит фотографии с переписки.

Кроме того, на нескольких ИТ-форумах пользователи сообщили о другой потенциальной проблеме. По их словам, приложение проверяет, активно ли VPN-соединение на устройстве.

Как отмечает издание The Bell, программа может обращаться к сторонним сервисам определения IP-адреса. Это позволяет определить внешний IP-адрес пользователя и параметры сети, которые могут использоваться для обнаружения работы VPN.

ИТ-специалисты предполагают, что такие данные могут собираться для анализа обхода блокировок в российском сегменте Интернета.

В то же время в компании Max отвергают все обвинения. Разработчики заявляют, что приложение не отслеживает использование VPN, а информацию об открытом доступе к фотографиям называют "неподтвержденным вбросом".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской армии фиксируют случаи оформления фиктивных отпусков военнослужащим, которых на самом деле направляют выполнять работы на фронте. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".