В центре нового скандала – глава шестого Апелляционного административного суда Елена Кузьмишина. Украинские новости сообщило, что судья провела 10 дней на роскошном курорте Сицилии, потратив почти 35 тысяч евро на отдых, минуя запрет о невыезде чиновников за границу.

НАБУ разоблачило незаконные каникулы Кузьмишиной на Сицилии

Следователи НАБУ проверяют, как Кузьмишина могла оформить командировочные документы и не заявить о больших расходах во время своего отдыха в одной из самых дорогих гостиниц Италии — San Domenico Palace, Four Seasons Hotel. Она потратила там около 35 тысяч евро.

Украинские новости сообщают, что Кузьмишина уехала за границу под видом сопровождения своей несовершеннолетней дочери. Но официальная причина ее поездки была совсем другой – участие в международном юридическом форуме, который, как оказалось, вообще не проводился в то время.

Отметим, что законы Украины запрещают госслужащим, включая судей, выезд за границу во время военного положения, если это не служебная командировка с официального разрешения. Такие правила имеют целью предотвратить уклонение от обязанностей или незаконный вывоз средств за пределы страны во время войны.

В настоящее время НАБУ сосредоточена на изучении источников доходов судьи, которые позволили ей совершить такую дорогую поездку, и на проверке, были ли эти средства задекларированы.