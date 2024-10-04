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Это неприемлемо: в Бельгии резко осудили скандальные слова Папы Римского

В Бельгии раскритиковали слова Папы Римского по поводу абортов.

сегодня, 14:25
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Slava Kot

Во время визита Папы Римского в Бельгию понтифик выступил с осуждением прав женщин на аборты, а врачей, которые их делают, сравнил с убийцами. Скандальные слова Папы Римского вызвали резкую реакцию бельгийских политиков. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо назвал заявления Франциска "неприемлемыми" и сообщил о вызове представителя Ватикана для беседы.

Это неприемлемо: в Бельгии резко осудили скандальные слова Папы Римского

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Во время традиционной сессии вопросов к правительству несколько депутатов отреагировали на заявление Папы Римского, сделанных во время его визита в Бельгию.

Первой выступила депутат от партии "Ecolo" Сара Шлиц. Она обратила внимание на сравнение Папой врачей, которые совершают аборты, с наемными убийцами, что по ее словам было "абсолютно неуместной провокацией в Международный день прав на аборт". Также Сара Шлиц подвергла критике понтифика за умышленное поднятие этой темы в Бельгии в то время, когда идет дискуссия об увеличении срока на аборт с 12 до 18 недели беременности.

Следующей отреагировала на скандальные слова депутат от "Open Vld" Катя Габриэльс, которая выразила свое возмущение и осудила отсутствие уважения у Папы Римского к демократии, медицинской профессии и "свободы женщин делать собственный выбор". А либералка Шарлотта Деборсу заявила, что "не имела бы права на аборт, будь Папа Римский нашим премьер-министром, но, к счастью, это не так".

В конце выступил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, который заявил, что "Папа Римский сделал некоторые заявления, которые неприемлемы". По его словам, "времена, когда Церковь диктовала законы в нашей стране, к счастью, давно прошли". В конце речи Кроо подчеркнул, что он вызвал представителя Папы Римского архиепископа Франко Копполу с очень четким сообщением, "что произошедшее неприемлемо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский рассказал за кого нужно голосовать на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о призыве Папы Римского к Украине и России совершить перемирие.



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Источник: https://www.politico.eu/article/pope-abortion-murder-remark-brussels-university-vatican-envoy-belgium/
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