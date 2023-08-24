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"Это не мой голос", - Тищенко заявил о фейковой информатаке

Нардеп Николай Тищенко отреагировал на освещенную в СМИ информацию о его заработке на колл-центрах

сегодня, 19:47
Автор:
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Константин Куликов
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Записи телефонных разговоров, на которых человек с голосом, похожим на голос нардепа от партии Слуга Народа Николая Тищенко, откровенно требует миллионы долларов за собственную протекцию для незаконных колл-центров, были растиражированы ведущими медиа страны и телеграмм-каналами с миллионными аудиториями.

"Это не мой голос", - Тищенко заявил о фейковой информатаке

Николай Тищенко о крышевании колл-центров

Сам народный депутат отреагировал так: "Это голос – не мой, и таких переговоров никогда не было".


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Также Тищенко добавил, что подобный его голос в аудиозаписях был сгенерирован нейросетью, а мошенничеством в колл-центрах занимаются технически подкованные молодые люди, умеющие пользоваться нейросетями.

Надо отметить, что технологии воспроизведения голоса, который очень трудно отличить от голоса настоящего человека, действительно существуют. К примеру, это удалось исследователям из компании Microsoft. Но это одна из самых свежих разработок, поэтому код новой модели искусственного интеллекта Vall-E они тщательно скрывают и заявляют, что AI недоступен для общественности и используется только для исследовательских целей. Кроме того, разработчики уверяют, что всегда есть возможность проверить настоящий ли голос.

"Поскольку VALL-E может синтезировать язык, сохраняющий идентичность говорящего, это может нести потенциальные риски в неправильном использовании модели, например, подделать голосовую идентификацию или выдать себя за конкретного говорящего. Чтобы уменьшить такие риски, можно построить модель обнаружения для различения, был ли аудиоклип синтезированный VALL-E. Мы также применим принципы Microsoft AI на практике при дальнейшей разработки моделей", — отмечают разработчики компании Microsoft.

Таким образом, пока нейронные модели не способны передавать эмоции в голосе, делать паузы, имитировать "мычание", или характерные для людей звуки между фразами, такие как протяженное "е", или "а", что может быть доказательством подлинности размещенных в сети интернет аудиозаписей человека с голосом, подобным голосу депутата Николая Тищенко.

Напомним, что в сети интернет появилась аудиозапись разговора человека с голосом, похожим на голос Николая Тищенко, который договаривается о получении неправомерной выгоды за содействие работе колл-центров.



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