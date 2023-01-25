Экономист оценил стоимость услуг питания в закупках Минобороны

145 гривен 80 копеек – именно столько средств заложено в договорах Минобороны на посуточное питание одного бойца. Кроме самих продуктов, в эту сумму входит также хранение продуктов, их доставка и, в некоторых случаях, приготовление. По подсчетам экономиста Андрея Новака, учитывая показатели инфляции, эта цена низкая, передает УНН .

Закупки питания в Минобороны (фото из открытых источников)

"Кто закидают в 145 гривен — попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки, приготовленной уже едой, три раза в день. Вы это не сделаете, потому что есть понятие себестоимость, плюс это уже приготовленные продукты. То есть их готовят повара, это и расход электроэнергии. Поэтому суточная норма на питание 145 грн – это очень заниженная сумма.

Ее можно объяснить только тем, что учитываются очень большие объемы и исполнители, которые осуществляют эту услугу питания, они именно путем большого объема готовы при минимальной марже предоставлять эти услуги", – сообщил он.

Новак отметил, что нынешняя инфляция, достигшая 26,6%, в реальности в разы выше, если говорить именно о продуктах питания.

“Реальная инфляция выше, чем официальная, потому что официальная считается по ценам на 335 номенклатур товаров и услуг, на некоторые из которых цена не изменилась или даже уменьшилась. Например, услуги няни или уборка – они в сегодняшних условиях уменьшились в стоимости. Также есть технические товары, на которые цены не меняются. Поэтому официальный показатель инфляции отражает только общую картину на эти товары и услуги, а реально мы в своей жизни пользуемся гораздо меньшим их количеством – около 150.

Если же сосчитать инфляцию по этим 150 позициям, то показатель будет значительно выше. К примеру, берем выборку только по продуктам питания и видим, что по факту цена на них очень возросла.

Поэтому если говорить именно о стоимости питания солдата в день, то надо учитывать именно эту инфляцию, которая будет составлять под 45%”, — пояснил экономист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны прокомментировали закупку услуг питания по завышенным ценам.

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