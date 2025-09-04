"Едва не умер": ужасная находка военного в пачке с чипсами

Рубрики
Украинский военный и ветеран Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" рассказал об инциденте с продукцией известного бренда Lay's. По его словам, после употребления чипсов он попал в больницу, а внутри пачки нашел посторонние предметы, похожие на кости.
Кости в пачке с чипсами. Фото: Instagram Дмитрия Куриловича
Дмитрий Курилович в своем Instagram рассказал, что приобрел пачку чипсов на одной из автозаправочных станций во время поездки, когда забирал автомобиль для собратьев на фронте.
С жалобой на инцидент ветеран обратился к производителю чипсов Lay's компании PepsiCo. В ответе ему сообщили, что в упаковке "обнаружены посторонние предметы, вероятно, не связаны с производственным процессом". Компания также предложила заменить опасный продукт аналогичным.
Ответ PepsiCo на обращение военного по находке в пачках чипсов
Однако военный критически отнесся к такой реакции на инцидент. По его словам, компания проявила пренебрежение, а пачка чипсов с посторонним предметом создала "реальную угрозу жизни людей".
Кости в пачке с чипсами
После огласки компания Lay's Ukraine в сообщении военного в Instagram добавила комментарий, что была осуществлена внутренняя проверка из-за инцидента с костями в чипсах.
