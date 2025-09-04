"Едва не умер": ужасная находка военного в пачке с чипсами

Украинский военный и ветеран Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" рассказал об инциденте с продукцией известного бренда Lay's. По его словам, после употребления чипсов он попал в больницу, а внутри пачки нашел посторонние предметы, похожие на кости.

Кости в пачке с чипсами. Фото: Instagram Дмитрия Куриловича

Дмитрий Курилович в своем Instagram рассказал, что приобрел пачку чипсов на одной из автозаправочных станций во время поездки, когда забирал автомобиль для собратьев на фронте.

"В чипсах я нашел кости. Через несколько часов после того, как поел, мне стало очень плохо. Вызвали скорую помощь. На следующий день снова скорая, уколы, капельницы. Руки все синие от уколов. Я реально чуть не умер", — написал Курилович.

С жалобой на инцидент ветеран обратился к производителю чипсов Lay's компании PepsiCo. В ответе ему сообщили, что в упаковке "обнаружены посторонние предметы, вероятно, не связаны с производственным процессом". Компания также предложила заменить опасный продукт аналогичным.

Ответ PepsiCo на обращение военного по находке в пачках чипсов

Однако военный критически отнесся к такой реакции на инцидент. По его словам, компания проявила пренебрежение, а пачка чипсов с посторонним предметом создала "реальную угрозу жизни людей".

"То есть международная корпорация, которая зарабатывает миллионы на украинцах, прямо говорит нам: "Ваше здоровье нас не интересует. Не нравится — купите другую пачку". А теперь представьте, что такое случится с ребенком или нашим военным на фронте, где нет возможности сразу вызвать врача", — заметил Курилович.

Кости в пачке с чипсами

После огласки компания Lay's Ukraine в сообщении военного в Instagram добавила комментарий, что была осуществлена внутренняя проверка из-за инцидента с костями в чипсах.

"В рамках рассмотрения Вашего обращения проведена тщательная проверка всех этапов производства, включая анализ видеозаписей производственного процесса данного продукта. Результаты подтвердили, что производство организовано таким образом, что делает невозможным попадание посторонних предметов в упаковку с продуктом", — говорится в заявлении Lay's Ukraine.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 14-летнем подростке, который съел один чипс и через несколько часов скончался.

Также "Комментарии" писали, что в Украине появились чипсы с неожиданными вкусами женских и мужских половых органов.