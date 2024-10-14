Джаред Лето заявил, что приедет в Украину, но попал в скандал

Американский певец и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявил о желании выступить в Киеве. Однако, кроме выступления в Украине, он поедет в Россию, где будет тусоваться и веселиться.



Джаред Лето. Фото из открытых источников

Во время выступления в Сербии Джаред Лето спросил, много ли здесь слушателей из России, на что публика ответила громкими возгласами. Затем певец назвал войну в Украине "проблемой" и заявил, что после ее окончания приедет с концертами в Россию.

"Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву", — сказал певец.

Далее Джаред Лето вспомнил и об Украине, добавив, что собирается "веселиться и тусоваться со всеми".

"Мы собираемся заскочить в Киев. Мы собираемся веселиться и потуситься со всеми, хорошо? Так и должно быть!", — подчеркнул американский певец.

Украинцы раскритиковали певца, указав, что после визита в Москву он может забыть за Киев, тогда как другие саркастически спрашивали, почему же Лето не может поехать сейчас в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово бегут в Сербию и поселяются в крупных городах. Россияне вовлечены в сферу питания, ИТ, красоты и туризма, а сообщение с РФ осуществляется через Турцию и Венгрию. Кроме того, россияне активно распространяют свою культуру в стране, в том числе музыкальную. Как сообщают местные СМИ, каждый месяц в Белграде выступает российский музыкант с большим концертом.

Также "Комментарии" писали о президенте Сербии, который объяснил политику страны в отношении Украины и РФ.

