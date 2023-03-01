Два года в Сумском облсовете позволили депутату Романько купить киевскую недвижимость на $1 млн, - СМИ

Депутат Сумского облсовета от "Слуги народа" Алексей Романько всего за два года пребывания в выборном органе превратился из обычного предпринимателя во владельца шести объектов недвижимости в Киеве на общую сумму почти в 1 млн долларов. Об этом говорится в статье "Доходный мандат. Как депутат из Сумщины Романько во время войны пачками скупает киевскую недвижимость на 1$ млн" на сайте RegioNews.

Алексей Романько за два года скупил недвижимости на $1 млн (фото из открытых источников)

Как отмечает издание, до прихода в областной совет начинающий политик, по информации реестров недвижимого имущества, владел всего тремя объектами недвижимости в Шостке и Шосткинском районе. Это жилой дом площадью 80 кв. м в Шостке, дачный дом в селе Маковое Шосткинского района площадью 67 кв. м и нежилое помещение в Шостке площадью 780 кв. м с гаражом. Эти объекты были приобретены Романько в период с 2017 по 2020 год.

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Менее чем через полгода после избрания – в июле 2021 года – Романько купил две однокомнатные квартиры площадью около 50 кв. м каждый в одном из домов на Позняках в Киеве. Стоимость одной такой квартиры в этом районе сейчас составляет до 100 тысяч долларов, а в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения, цены были заметно выше.

Также сообщается, что спустя еще четыре месяца Романько приобрел квартиру и несколько нежилых помещений на элитном Печерске. Так, 13 октября в собственности Романько появилась двухкомнатная квартира на Печерске площадью почти 47 кв. м и нежилая недвижимость площадью 67 кв. м. В этом районе цена на квадратный метр недвижимости составляет не менее 2,5 тыс. долларов, так что последние два объекта должны стоить Романько около 280 тыс. долларов.

Прошел год и уже во время полномасштабной войны Алексей Романько, как говорится в публикации, купил себе еще две квартиры в столице. В этот раз в новом жилом комплексе в районе станции метро "Левобережная". 29 сентября 2022 Романько купил там трехкомнатные квартиры на 97 кв. м и 88 кв. м. По сегодняшним ценам такие две квартиры потянут также примерно на 280 тыс. долларов.

В публикации также сообщается, что родная мать депутата — Татьяна Петровна Романько — приобрела в жилом комплексе премиум класса Riverstone на живописном берегу Днепра, квартиру площадью 56,8 м кв. Стоимость квартиры матери депутата в комплексе Riverstone составляет около 140 тыс. долларов. К тому же она является владелицей дома в Шостке площадью 240 кв.

"Таким образом, стоимость всей недвижимости, принадлежащей депутату Романько и его матери составляет около 850 тыс. долларов. То есть за два года пребывания во власти шосткинский бизнесмен, недавно пиливший и продававший лес, стал практически долларовым миллионером", — говорится в материале.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Алексей Романько ранее стал фигурантом журналистских расследований о коррупции в Сумском облсовете. В апреле 2021 года известный сумской активист и антикоррупционер Ярослав Бондаренко провел собственное расследование и собрал доказательства причастности к незаконным продажам древесины компании Романько.

Еще одна громкая коррупционная история произошла уже во время полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года в Сумской области произошел громкий скандал. Как сообщило Государственное бюро расследований, в области было разворовано более 40 вагонов с дизтопливом и сжиженным газом на сумму более 27 млн грн. По информации СМИ, к реализации этой схемы может быть причастен, в том числе и Алексей Романько.

Еще одна сделка, где бизнесмен фигурирует, является реализация схемы с земельными участками, которые должны бесплатно передаваться жителям Шосткинского района для ведения собственного сельского хозяйства.