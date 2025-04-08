Дроны не доехали до фронта: масштабная мошенническая схема на закупках для ВСУ

Военные неоднократно отмечали, что дроны являются одним из самых необходимых средств в борьбе с врагом. Однако не все такие аппараты попадают на фронт – недобросовестные ловкачи пытаются подзаработать на нуждах ВСУ.

Мошенническая схема закупки дронов для ВСУ. Фото Офиса генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора рассказали о ликвидации преступной группы, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ и обманула продавцов на 11 млн грн. Трем лицам сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

В ходе проведения следствия было установлено, что организатором преступной группы выступил житель Тернополя. К противоправной деятельности привлек еще 2 человека.

"Подозреваемые входили в доверие к волонтерам и военным, предлагая им квадрокоптеры из-за границы по низким ценам. Чтобы не вызвать подозрений, мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и сначала поставляли заказчикам пробные партии по 3-5 единиц с частичной предоплатой. После этого предлагали купить большие партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда потерпевшие перечисляли средства, переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков”, — объяснили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что вырученные деньги фигуранты сразу выводились на криптокошельки или счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. А откуда сообщники снимали их и делили между собой. Правоохранители отследили и задокументировали все эти транзакции.

В Офисе генпрокурора рассказали, что фигуранты обманули не только покупателей, но и продавцов квадрокоптеров.

"Покупая сначала небольшие партии с отсрочкой оплаты, они рассчитывались в полной мере, а после этого заказывали больше и обрывали любую связь. За 9 месяцев они обманули по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 млн грн", — объяснили другую схему фигурантов.

В ходе расследования провели обыски в Киеве, Тернополе и Львове, в ходе которых изъяли 53 квадрокоптера DJI Mavic, драгоценные металлы, значительную сумму наличных денег в разной валюте, автомобили, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансовые отчетности и другие предметы, содержащие доказательства совершенных преступлений.









В Офисе Генпрокурора объяснили, что решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, военным, как писал портал "Комментарии", поставляли фальсифицированные пищевые продукты.



