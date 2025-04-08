Дроны не доехали до фронта: масштабная мошенническая схема на закупках для ВСУ

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Кречмаровская Наталия
Военные неоднократно отмечали, что дроны являются одним из самых необходимых средств в борьбе с врагом. Однако не все такие аппараты попадают на фронт – недобросовестные ловкачи пытаются подзаработать на нуждах ВСУ.
Мошенническая схема закупки дронов для ВСУ. Фото Офиса генпрокурора
В Офисе Генерального прокурора рассказали о ликвидации преступной группы, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ и обманула продавцов на 11 млн грн. Трем лицам сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
В ходе проведения следствия было установлено, что организатором преступной группы выступил житель Тернополя. К противоправной деятельности привлек еще 2 человека.
Отмечается, что вырученные деньги фигуранты сразу выводились на криптокошельки или счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. А откуда сообщники снимали их и делили между собой. Правоохранители отследили и задокументировали все эти транзакции.
В Офисе генпрокурора рассказали, что фигуранты обманули не только покупателей, но и продавцов квадрокоптеров.
В ходе расследования провели обыски в Киеве, Тернополе и Львове, в ходе которых изъяли 53 квадрокоптера DJI Mavic, драгоценные металлы, значительную сумму наличных денег в разной валюте, автомобили, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансовые отчетности и другие предметы, содержащие доказательства совершенных преступлений.
В Офисе Генпрокурора объяснили, что решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Напомним, военным, как писал портал "Комментарии", поставляли фальсифицированные пищевые продукты.
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