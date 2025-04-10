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Дроны для ВСУ низкого качества: схема фальсификации закупок для фронта

Закупка для ВСУ: какие дроны поставили для фронта

сегодня, 16:50
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Кречмаровская Наталия

В Хмельницкой области один из городских голов "сэкономил" на закупке дронов — подрядчик поставил квадрокоптеры более низкого качества, а глава горсовета "не заметил" этого.

Дроны для ВСУ низкого качества: схема фальсификации закупок для фронта

Дроны. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора объяснили, что обвинительный акт в отношении одного из городских председателей Хмельницкой области по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) был направлен в суд.

"Речь идет о закупке 1 тысячи квадрокоптеров более чем на 16 млн грн для обеспечения Сил обороны Украины, которую городской совет провел в 2024 году", — пояснили в Офисе.

По данным расследования, подрядчик завладел почти третью этой суммы. Он существенно "уменьшил" стоимость дронов — установил на них менее качественное и более дешевое навигационное оборудование — видеокамеры и видеопередатчики.

Благодаря таким действиям на производстве каждого беспилотника общество экономило от 4 до 7,5 тыс. грн.

"Несмотря на несоответствие поставленной техники обусловленным характеристикам, глава горсовета подписал акты приемки-передачи. Таким образом государству нанесен 6,1 млн грн ущерба", — пояснили в Офисе генпрокурора.

Также перед судом предстанет подрядчик – ему инкриминировали присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины).

Напомним, в Украине, как писал портал "Комментариев", ликвидировали преступную группу, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ и обманула продавцов на 11 млн грн. Трем лицам сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/6-mln-grn-zbitkiv-na-zakupivli-droniv-na-xmelniccini-miskogo-golovu-suditimut-za-sluzbovu-nedbalist
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