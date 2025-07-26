Долг на миллионы, подставные ремонты и ТРЦ под арестом: как государство забрало «Гулливер»

Торгово-развлекательный центр "Гулливер" в центре Киева больше не принадлежит частному бизнесу. После многолетних судебных процессов и финансовых расследований право собственности на объект передано двум государственным банкам — Ощадбанку и Укрэксимбанку. 80% комплекса теперь контролирует Ощадбанк, еще 20% — в распоряжении Укрэксимбанка.

Виктор Полищук потерял ТРЦ "Гулливер"

По словам представителей обоих учреждений, это результат многолетнего взыскания долгов, образовавшихся перед банками у компании-собственника ТРЦ. Речь идет о компании "Три О", не выполнившей обязательства по кредитам. Бывшая залогом недвижимость в итоге отошла кредиторам.

Формально процесс набрал обороты еще в 2024 году, когда суд принял решение об аресте комплекса. После этого объект был передан в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Причиной вмешательства стало расследование Бюро экономической безопасности, выявившее в деятельности "Три О" признака уклонения от уплаты налогов на сумму почти 146 миллионов гривен. Схема заключалась в оформлении фиктивных услуг по ремонтам более 800 миллионов гривен, якобы проведенных подрядчиками, которые, как выяснили следователи, существовали только на бумаге.

Бюро установило, что ремонтные работы в помещениях ТРЦ не проводились, но предоставленные документы позволяли компании "Три О" получать налоговый кредит и избегать уплаты НДС. К тому же настоящие арендаторы помещений подтвердили, что никакой активности в этот период в комплексе не было.

Ситуация осложнилась еще больше после журналистского расследования hromadske, осенью 2024 года подтвердившего, что реальным бенефициаром ТРЦ является бизнесмен Виктор Полищук. Журналисты обнародовали документы, свидетельствовавшие о финансовой активности между "Три О" и компанией "Спецэнергомонтаж ЛТД", которая уже фигурировала по делам о фиктивных услугах. В 2024 году Три О перечислила ей почти 107 миллионов гривен якобы за работы летом того же года.

На фоне этих обстоятельств Арма дважды пыталась передать "Гулливер" в управление через конкурс, но безрезультатно. В марте 2025 года агентство не допустило ни одного из трех финалистов к финальному этапу, заявив, что среди участников есть структуры, имеющие связь с бывшими владельцами или связанные с российским капиталом. Один из претендентов — "БК Миллениум" — был напрямую связан с бизнес-окружением Полищука, что и стало основанием для дисквалификации.

Окончательное управление активом остается открытым вопросом. В апреле 2025 года АРМА объявила новый конкурс по повышенным требованиям к кандидатам. Государственные банки, ставшие собственниками актива, заявили, что не рассматривают полную приватизацию ТРЦ. Возможны только варианты эффективного управления или открытая продажа по прозрачной процедуре.

Таким образом, один из известнейших столичных ТРЦ окончательно перешел под контроль государства. Это стало прецедентом — пример того, как долги, уголовные дела и финансовые злоупотребления могут изменить структуру собственности ключевых активов в стране.

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