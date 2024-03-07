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Диверсия против экономики: народный депутат обвиняет БЭБ

Депутат подчеркнул, что предприниматели написали ему множество жалоб

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Народный депутат Украины Артем Дмитрук остро критикует работу БЭБ, называя это "диверсией против экономики Украины". Он заявил, что получил множество жалоб от предпринимателей Одессы и Одесской области. В этих обращениях деятельность работников БЭПа сравнивают с преступлениями российских оккупантов.

Диверсия против экономики: народный депутат обвиняет БЭБ

Диверсия против экономики: народный депутат обвиняет БЭБ

“Структура БЭБ создавалась для борьбы с нарушениями в экономике. Предполагалось, что там будут работать порядочные и профессиональные специалисты, которые будут защищать страну и людей от мошенников и преступников. Вместо этого от людей поступает шквал жалоб на поборы и рейдерство со стороны руководства этой структуры. Я избран народным депутатом от Одессы и получаю множество жалоб от предпринимателей Одессы и Одесской области”, — написал народный депутат.

Нардеп Дмитрук призывает бизнесменов не молчать, обещая лично взяться за рассмотрение каждой жалобы.

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Публикация от Артем Дмитрук (@artem__dmytruk)

 

Ранее “Комментарии” писали, что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил об "абсолютно циничной позиции ОП", при которой Украина в марте потеряет возможность получить 1,5 млрд долларов помощи от Всемирного Банка. По его словам, Рада быстро проголосовала за необходимый законопроект, однако его не только не подписали в ОП, но и собираются добавить правки.

Кроме того, 6 марта народные депутаты из фракции "Слуга народа" уехали на фронт, чтобы в том числе проинспектировать строительство оборонных рубежей и подготовить фотоотчет для американских коллег. Вместе с тем Ирина Фриз считает такие действия парламентариев профанацией.



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