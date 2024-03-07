Народный депутат Украины Артем Дмитрук остро критикует работу БЭБ, называя это "диверсией против экономики Украины". Он заявил, что получил множество жалоб от предпринимателей Одессы и Одесской области. В этих обращениях деятельность работников БЭПа сравнивают с преступлениями российских оккупантов.

Диверсия против экономики: народный депутат обвиняет БЭБ

“Структура БЭБ создавалась для борьбы с нарушениями в экономике. Предполагалось, что там будут работать порядочные и профессиональные специалисты, которые будут защищать страну и людей от мошенников и преступников. Вместо этого от людей поступает шквал жалоб на поборы и рейдерство со стороны руководства этой структуры. Я избран народным депутатом от Одессы и получаю множество жалоб от предпринимателей Одессы и Одесской области”, — написал народный депутат.

Нардеп Дмитрук призывает бизнесменов не молчать, обещая лично взяться за рассмотрение каждой жалобы.

Ранее “Комментарии” писали, что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил об "абсолютно циничной позиции ОП", при которой Украина в марте потеряет возможность получить 1,5 млрд долларов помощи от Всемирного Банка. По его словам, Рада быстро проголосовала за необходимый законопроект, однако его не только не подписали в ОП, но и собираются добавить правки.

Кроме того, 6 марта народные депутаты из фракции "Слуга народа" уехали на фронт, чтобы в том числе проинспектировать строительство оборонных рубежей и подготовить фотоотчет для американских коллег. Вместе с тем Ирина Фриз считает такие действия парламентариев профанацией.