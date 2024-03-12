Disney объяснил, почему вырезал сцену с вручением "Оскара" для фильма "20 дней в Мариуполе"

Украинский вещатель "Общественное" сообщил, что в сокращенной международной версии церемонии премии "Оскар" организаторы вырезали сцену с награждением номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победу одержал украинский фильм "20 дней в Мариуполе". В Disney отреагировали и объяснили свое решение.



Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар". Фото из открытых источников

Американская компания заявила, что некоторые части шоу в церемонии награждения не были удалены из 90-минутной версии для международной аудитории из-за временных ограничений. Disney объясняет, что выбор номинаций, которые будут вырезаны из короткой версии, был выбран заранее – несколько недель назад.

Таким образом, Disney указывает, что в итоговую версию не попало несколько победителей, в том числе и награждение украинского фильма "20 дней в Мариуполе".

Disney добавляет, что для украинского вещателя "Общественное" были предоставлены две версии – полная и сокращенная для трансляции в Украине.

Отметим, что в "Общественном" указали, что мощная речь Мстислава Чернова не попала в международную версию. Интересно, что в прошлом году, когда в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила фильм о Навальном, сцена награждения была включена в 90-минутную международную версию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян "пылает" от того, что Украина получила "Оскар" за фильм о войне.

Также "Комментарии" писал о рекордсменах в номинациях на "Оскар" за всю историю существования престижной кинопремии. Кто выиграл больше всего статуэток, а кто главный неудачник, имевший 15 шансов одержать победу.