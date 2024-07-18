Дикий попал в скандал после слов о Трампе: его слова использует российская пропаганда

Российская пропаганда распространяет в США скандальные заявления Дикого о Трампе. Фото из открытых источников

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий поддержал стрелка, пытавшегося убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Резонансными словами ветерана АТО воспользовалась российская пропаганда, распространившая заявления Дикого на американскую аудиторию.



Евгений Дикий в эфире телеканала "Прямой" заявил, что стрелок в Дональда Трампа Томас Крукс обнаружил, что в США "демократические институты не способны себя защитить" законными методами, поэтому решил остановить "победное шествие" лидера республиканцев своим способом.

Ветеран АТО выразил свое возмущение, что все жалуют жертву митинга, которая погибла во время стрельбы, однако не выражают слов сострадания убитому стрелку. По его словам, Томас Крукс хотел "спасти мир" от Трампа и пожертвовал собой.

"Меня очень возмущает, что никто не сочувствует ему, что публично не говорит, что его жалко. Все наоборот, специально подчеркивают, что жаль этого трамписта, случайно убитого на митинге. Слушай, ходишь на митинги фюрера – будь готов, что антифашист тебя застрелит. Это нормально. А вот парня реально жалко. Парень пожертвовал собой – он попытался спасти мир. К сожалению, ему не удалось, но честь ему и хвала", — сказал Дикий.

Этими словами сразу воспользовалась российская пропаганда, которая распостранила слова Дикого на американскую аудиторию. На странице Bioreactor Operator в соцсети X появился видеоролик со словами Евгения Дикого с английскими субтитрами. Кроме того, под публикацией автор затегал лидера республиканцев Дональда Трампа, американского бизнесмена Илона Маска, избранного Трампом вице-президента Джей Ди Венса и друга Маска Дэвида Сакса, распространяющего российскую пропаганду в США.



"В то же время украинские военные пропагандисты глубоко сожалеют о неудачном покушении и хвалят стрелка", — говорится в подписи к видео с Диким.

Страница Bioreactor Operator похожа на типичную фейковую учетную запись. Она была создана в мае 2024 года и имеет только одно сообщение – видео с Евгением Диким и его словами о похвале стрелка, который пытался убить Трампа.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, что именно спасло его жизнь во время выстрела на митинге в Пенсильвании.

Также "Комментарии" писали, что бывший народный депутат и Кум Путина Виктор Медведчук написал письмо Дональду Трампу, в котором обвинил Зеленского в нападении на лидера республиканцев.