Дело "Жилье-Капитала": компания "потеряла" 3,7 млрд грн - СМИ

Инвесторы требуют вернуть их средства, хранившиеся у управляющего и гаранта строительства – ООО "ФК "Жилье-Капитал". Речь идет о 3,7 млрд. гривен, загадочно "растворившихся" из резерва. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) уже больше года требует у управляющего средств "найти" деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства – на счетах банковских финучреждений.

Дело "Жилье-Капитала" (фото из открытых источников)

Люди ожидают вмешательства власти и правоохранительных органов. Со стороны ДБР продолжается расследование в отношении владельца компании "Жилье-Капитал" – Дмитрия Кравченко, об этом говорится в резонансном материале УНН .

В материале говорится, что компания "Жилье-Капитал" собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах "Укрстроя" и выступала гарантом их строительства.



“НКЦБФР уже больше года требует у этой компании "найти" деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства — на счетах банковских финучреждений. Регулятор неоднократно штрафовал "Жилье-Капитал" за систематические грубые нарушения, а осенью прошлого года приостановил действие лицензии компании-нарушителя на осуществление его основной деятельности в качестве управляющего средствами. Также, со стороны ДБР продолжаются расследования по владельцу этой компании – Дмитрию Кравченко. Из-за незаконного вывода денег на счета ООО "Касса народной помощи", государство в лице финрегулятора несколько раз обязывало ФК "Жилье-Капитал" разместить резервный фонд строительства в размере более 3,7 млрд гривен на банковских депозитах”, – говорится в статье .

Но, пишут СМИ, очевидно, что никто добровольно возвращать деньги инвесторов не собирается.

"Очевидно деньги доверителей были украдены и увещеваниями, постановлениями и штрафами в несколько тысяч гривен ситуации не помочь", - пишет УНН .



В материале исследуется скандальная история передачи комплексов "Укрстрою" другим застройщикам.

"Одно из последних дел, касающееся компании в ДБР от 19 ноября 2021 года под №42021000000002392 в ЕРДР. ДБР возбудило дело после изучения фактов изложенных Киевгорстроем в сообщении в Генпрокуратуру Украины. В фокусе – дерзкая махинация по завладению имуществом в ЖК "Волшебный город" на почти 283 млн. гривен! В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для уведомления о подозрении Дмитрию Кравченко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины". Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если они совершены в особо крупных размерах" , — утверждают журналисты.

В результате многочисленных схем Киевгорстроя не хватило средств на достройку.



"Что будет дальше?", – спрашивают авторы. "Киевгорстрой" и инвесторы ищут, где взять деньги на достройку домов, а возвращение "Жилье-Капиталом" в строительство 3,7 млрд гривен оперативного резерва могло бы в значительной степени решить финансовые проблемы застройщика, снова запустить маховик и способствовать достройке жилых комплексов. Это деньги инвесторов, и это гораздо больше, чем просят сейчас в КГГА или других внешних источниках.