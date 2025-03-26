Дело на 5 млрд грн: БЭБ вызывает из Эмиратов владелицу Ibox bank Елену Шевцову

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование в отношении совладелицы Ibox bank Елены Шевцовой и ее помощниц. В БЭБ сообщили, что в соответствии с процедурой, сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами дела. После ознакомления дело будет направлено в суд. О завершении досудебного расследования БЭБ официально уведомляет специальным объявлением на своем сайте фигурантов, которые находятся в розыске.

Фото БЭБ

Отмечается, что в Территориальное управление БЭБ во Львовской области вызывают не только Шевцову, но и Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую. Фигуранты дела должны получить уведомление о завершении специального досудебного расследования и ознакомиться с материалами дела.









В БЭБ сообщили о деталях дела, которые удалось установить следствию. Удалось выяснить, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга", которая позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.

В Бюро объяснили, что в ходе досудебного расследования детективы сообщили о подозрении чиновникам банка.

"Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст.203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст.209 "Легализация (отмывание) имущества,

Затем в соответствии с определением Лычаковского районного суда г. Львову было разрешено проведение специального досудебного расследования. Соответственно, было получено разрешение на продолжение процессуальных действий, если подозреваемые скрываются от следствия. В БЭБ объяснили, что подобная процедура применяется не так часто.

Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований — Медведчук, Деркач, Грановский, Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители властей страны-агрессора.

Напомним, что судьи ВАКС, как писал портал "Комментарии", "закрывают глаза" на вероятные нарушения закона детективами НАБУ и прокурорами САП.