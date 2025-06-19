Дело "Мегабанка": куда делись миллионные инвестиции и кто должен нести ответственность

Непрозрачные финансовые операции, присвоение средств – это, можно сказать, уже извечная украинская проблема. Очередная непрозрачная история – АО "Мегабанк".

Виктор Субботин. Фото из открытых источников

АО "Мегабанк" (прежнее название – банк "Господин") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" (ныне – АО "Укрэнергомашины") Виктор Субботин.

2 июня 2022 года Нацбанк принял решение отнести Мегабанк в категорию неплатежеспособных, а 21 июля решил ликвидировать банк, пишет издание "Українські новини".

В ноябре 2019 года правоохранители начали расследование производства по руководству АО "Мегабанк". Повод – факты злоупотреблений должностными лицами банка с целью завладения имуществом учреждения и средствами вкладчиков.

Правоохранительные органы Украины расследуют уголовное производство № 42019221430000469 по топменеджменту АО "Мегабанк", включая его бывшего владельца — Виктора Субботина, пишет издание. Следователи установили факты умышленного нецелевого использования финансирования, выделенного Минфином, и завладение средствами вкладчиков.

В конце 2022 года добавились новые обстоятельства – две иностранные компании инвестировали в АО "Мегабанк" 12 млн евро для приведения капитала в соответствие с требованиями НБУ. В обеспечение возврата средств банк передал инвесторам в ипотеку недвижимость в Харькове.

Однако по каким-то причинам эти средства не были отнесены к капиталу банка. Так что НБУ принял решение отозвать лицензию, а сам банк попал в процедуру ликвидации. В такой ситуации иностранцы попытались свернуть взыскание на залоговое имущество, однако оказалось, что объекты недвижимости существовали исключительно на бумаге.

"Эту же недвижимость раньше неоднократно передавали в ипотеку связанные с Субботиным компании. Перед тем как банк окончательно обратил на нее взыскание, объекты "реконструировали" с увеличением площади и разделением на отдельные помещения", — пишет издание.

Хозяйственной операцией по обращению на ипотечное имущество банка заинтересовались правоохранители, и всем лицам, причастным к заключению ипотечного договора с Мегабанком и договорам купли-продажи, были предъявлены подозрения. А некоторым – уже даже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей по предварительной квалификации согласно ст. 191 УК (расход/завладение имуществом).

В 2017-2021 годах АО "Мегабанк" получило три транша по 10 млн евро каждый под гарантии Министерства финансов Украины для поддержки малого и среднего бизнеса. Однако, как пишет издание, деньги пошли на погашение задолженности ООО "Завод цветных металлов". По данным издания, эта компания связана с Субботиным. Остальную часть разместили на депозит. Еще более 31 млн грн через сеть связанных компаний попали в ОАО "ЗНКИФ "Сбережения", конечным бенефициаром которого также является Субботин.









В ноябре 2021 года, когда банк уже имел статус проблемного, он получил еще один транш в 10 млн евро.

"Подозрения предъявили всем причастным к оформлению ипотечных договоров и договоров купли-продажи этой причудливой недвижимости. Некоторым даже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. А вот Виктор Субботин до сих пор находится на свободе без всяких подозрений", — пишет издание.

К тому же, он и его жена декларируют немало недвижимости и имущества, приобретенного, в том числе во время войны.

"Дело АО "Мегабанк" может стать символом того, как в Украине работает, вероятно, выборочное правосудие. Когда правоохранители теряются в деталях и преследуют не тех людей, не трогая "заслуженного экономиста" Субботина", — отмечает издание.

Напомним, портал "Комментарии" писал об инвестициях Дмитрия Добкина.



