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Дальнейшую судьбу Львова решает суд: чем не на шутку возмутился Садовый

Суд может упразднить историко-архитектурный опорный план Львова

сегодня, 16:46
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Кречмаровская Наталия

Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что будет с видом города и кто решит его дальнейшую судьбу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Андрея Садового.

Дальнейшую судьбу Львова решает суд: чем не на шутку возмутился Садовый

Фото из открытых источников

"Идет третий день. Ни городской совет, ни Минкульт до сих пор не знают, состоялось ли заседание по нашему делу в Шестом апелляционном суде города Киева. Даже если оно прошло, общественность может узнать решение только в течение двух месяцев — так говорит закон”, — сообщил Андрей Садовый.

Он напомнил, что в понедельник, 14 октября, в закрытом режиме суд должен принять решение об отмене историко-архитектурного опорного плана Львова. По словам Садового, суд мог разрешить застраивать город так, как этого хочет группа застройщиков, "а не в соответствии со здравым смыслом и правилами сохранения архитектурного наследия ЮНЕСКО".

"Мы внимательно следим за этим процессом, хотя кто-то пытается скрыть его от общества! Нельзя рассматривать дела, касающиеся культурного наследия, принадлежащего громаде и являющегося частью мировой культуры, за закрытыми дверями. Это что, какая-нибудь чат-рулетка?”, — подчеркнул мэр Львова.

Он обратился к народным депутатам Украины с просьбой внести изменения в Кодекс административного судопроизводства. "Все судебные дела, касающиеся судьбы общин и государства, должны быть максимально открытыми и публичными. Это касается не только Львова, но всех городов Украины. Только так мы можем снизить коррупционные риски!”, — отметил Садовый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, на чем обогащаются столичные чиновники во время войны.




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Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/pfbid0xDp4cf9ni18QjoU74C46YeWwYCpg6Je72vXi1wZuGpgYhn5HfNvTtfUNoRfwVcSRl?locale=ru_RU
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