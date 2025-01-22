ЦПК распространяет вероятные слухи и манипуляции об Агентстве оборонных закупок: СМИ о заявлении Чмута

В 2024 году более тщательно начали проверять контракты на приобретение военного снаряжения, вооружения и т.д. В общем, после громких коррупционных скандалов в украинской оборонной отрасли проверки стали более тщательными. Однако, вероятно, случаются безосновательные обвинения.

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Военный аналитик, председатель наблюдательного совета Агентства Тарас Чмут убежден, что заявления Центра противодействия коррупции о том, что якобы министр обороны Рустем Умеров взял под ручное управление Агентство оборонных закупок и указывает, какие контракты с кем заключать, якобы являются слухами и манипуляциями. Позицию военного аналитика публикует издание "Закон и бизнес".

Оборонные закупки, как пишет издание, чрезвычайно чувствительна и спекулятивная тема в Украине.

“С одной стороны, эта сфера уже много лет сопровождается десятками скандалов. С другой стороны, общество, журналисты и международное сообщество уделяют ему большое внимание. К этому добавляется сложность и закрытость самого рынка, который функционирует особым образом. Все это превращает сферу оборонных закупок в сложную систему взаимодействия многочисленных стейкхолдеров, скандалов и интриг”, — приводит СМИ слова Чмута.

Такой комментарий эксперт дал на заявления Центра противодействия коррупции о влиянии Минобороны на Агентство, скандал с передачей средств АОЗ на пограничников и закупки у польской компании снарядов по завышенным ценам.

Издание также напомнило, что руководителями ЦПК являются Виталий Шабунин и Дарья Каленюк.

"ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, о вероятном уклонении от мобилизации, якобы подделке документов НАПК, вероятно незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder", — сообщает издание.

Напомним, что в Днепре, как писал портал "Комментарии", разворовали деньги, выделенные на оборону.



