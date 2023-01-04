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Чиновник Бюро экономической безопасности «крьшевал» нелегальный бизнес

СБУ задержала в Закарпатье должностного лица БЭБ и местного депутата, которые прикрывали нелегальный сбыт подакцизных товаров

сегодня, 20:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

Чиновник Бюро экономической безопасности (БЭБ) наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей в Закарпатье. За регулярные вклады он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет, пишут "Комментарии".

Чиновник Бюро экономической безопасности «крьшевал» нелегальный бизнес

Чиновники «крьшевали» нелегальный бизнес

Как рассказывают в Службе безопасности Украины (СБУ), за "крышевание" нелегального бизнеса чиновник требовал с коммерсантов вне закона по $2 с каждой проданной электронной сигареты. Кроме того, пытался и максимально распространить свое влияние в регионе и приобщить к схеме "своего крышивания" как можно больше продавцов. Помощником в своих сделках старший детектив сделал депутата одного из сельсоветов Ужгородского района.

Силовики задержали обоих фигурантов сразу после получения $6 тысяч неправомерной выгоды.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Как писали ранее "Комментарии", в этом году власти планируют ввести е-акциз . Он предусматривает использование специальных QR-кодов для товародвижения от производителя к поставщику, а также е-аудит.

Кроме того, в рамках реформы перевода налоговой на электронные рельсы, введут предзаполнение налоговой декларации за плательщиков физлиц, в том числе ФЛП-ов, налоговой; смарт-фоп – полное администрирование налогов за предпринимателя банком по его желанию; обновленный колл-цент, UX (User Experience — пользовательский опыт) электронного кабинета; интерактивную учебную базу для налогоплательщиков и значительное расширение возможностей синхронизации электронного кабинета (API) налогоплательщика с посторонними сервисами и банками.



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