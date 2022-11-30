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Чемпионат мира по футболу-2030 может пройти мимо Украины из-за скандалов с УАФ, – Чаплыга

Резонансные судебные дела вокруг топ-менеджмента Украинской ассоциации футбола негативно влияет на имидж страны в мире футбола

сегодня, 19:45
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Автор:

Виталий Войчук

На днях Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для председателя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в виде содержания под стражей. Данное событие прокомментировала Миха Чаплыга у себя на фейсбук-странице. Эксперт написал следующее: "Читаю новость: арестовали Павелко, главу Украинской Ассоциации Футбола. Повод… ну такой себе… с таким же успехом и с той же мотивационной частью хоть сейчас можно арестовать всю вертикаль местного самоуправления в любой отрасли".

В свою очередь адвокаты Павелко считают, что судебное дело против из клиента — необосновано, поскольку убытков нет, а потерпевшая сторона — "липа". Тем не менее судья все равно применила к президенту УАФ Павелко и генсекретарю УАФ Записоцкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог (что уже произошло).

По мнению Чаплыги все эти судебные дела скорее всего будут иметь геополитическое значение.

"Может быть, я слишком увлекся теориями заговора, но… "Вопросы к Павелку и Записоцкому "срочно" активизировались как раз с подачей Украиной совместной заявки с Испанией и Португалией на ЧМ FIFA World Cup-2030. И тут РФ почувствовала конкуренцию и начались вопросы. Совпадение? — не думаю…", — акцентирует внимание блоггер.

Кстати, о возможном российском следе по заказным уголовным делам против него подчеркивал и сам Павелко во время выступления в суде 29 ноября. Россиянам, очевидно, очень не нравится слишком активная геополитическая активность УАФ (благодаря позиции украинской Ассоциации российские футбольные клубы и сборная были отстранены от всех крупных соревнований, решается вопрос возмещения ущерба агрессором и наложение на РФ дополнительных санкций в футбольной плоскости).

Впрочем, если из-за надуманных уголовных дел будет сорвана заявка Украины на проведение чемпионата мира по футболу, это будет означать победу врага, уверены эксперты.

"Я одно не могу понять – эти танцы с бубнами вокруг УАФ... это чтобы россиянам "слить все"?.. Имиджевые потери для УАФ уже очевидны... видел сотни дел, где целью было просто уничтожить репутацию или убрать страну из конкурентной борьбы на международной арене", дополнительно подчеркнул блоггер.

Чемпионат мира по футболу-2030 может пройти мимо Украины из-за скандалов с УАФ, – Чаплыга

Украинская ассоциация футбола и арест Павелко



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