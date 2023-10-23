Бывший совладелец издания "Буквы" Петр Терентьев предлагал журналисту Сергею Иванову уничтожить "Буквы"



















В эфире телеканала "Исландия" политтехнолог Владимир Петров рассказал, что бывший совладелец издания "Буквы" предлагал ведущему телеканала Исландия журналисту Сергею Иванову уничтожить издание Буквы, соучредителем которого сам Терентьев раньше был.



Бывший совладелец издания "Буквы" Петр Терентьев

Это произошло после того, как команда издания "Буквы" во главе с СЕО и соучредительницей и совладелицей издания "Буквы" Катериной Рошук закончила сотрудничество с Терентьевым. Причиной стало вмешательство Петра Терентьева в работу и личную жизнь работников издания, цензура в отношении полка "Азов", требование перейти на русский язык и другие причины, описанные командой в редакционном заявлении. В целях защиты "Букв" от давления со стороны Терентьева команда создала новый сайт издания "Буквы".



Владимир Петров рассказал, что Терентьев когда-то просился к нему на работу, но Петров отказал из-за якобы проблем с интеллектом у Терентьева:

"Мы Терентьева просто не взяли, потому что он умственно… с особенностями, короче, у него есть особенности", – объяснил Петров, а Сергей Иванов добавил "отрицательно умный".

После того, как владельцы сайта "Буквы" разошлись, Терентьев через посредника связался с Сергеем Ивановым с предложением рассказать о Екатерине Рошук и о сайте "Буквы" якобы что-то такое, что этот сайт уничтожит, говорит Петров.

"Это было столь конченное поведение этого Пети. Он пришел и предложил свои услуги в компромате — мы отказались с этим работать, Сергей Иванов отказался его выслушивать, отказался от какого-либо контакта, потому что это вопрос гигиены, чистоплотности", — пояснил Петров, назвав Терентьева куском дерьма.

Напомним, 9 июля 2023 года команда онлайн-издания "Буквы" в составе 19 сотрудников (редакторы новостной ленты, журналисты, менеджеры социальных сетей, шеф-редакторка Владислава Черная, специалист по управлению отношениями с аудиторией и руководитель юридического направления Назар Черный и соучредительница и СЕО "Букв" Катерина Рошук) перенесла работу издания на новый сайт и прекратила сотрудничество с Петром Терентьевым. Согласно заявлению редакции, причиной является нездоровая рабочая атмосфера, созданная Терентьевым, которая блокирует нормальную работу издания и негативно влияет на каждого из сотрудников.

Командой "Букв" зафиксировано:

– вмешательство в редакционную политику, а именно единоличное и вопреки позиции команды изменение редакционной политики со стороны Петра Терентьева (например, требование перейти на русский язык в соцсетях);

– требования удалить контент, в котором не было ни ошибок команды, ни нарушения стандартов издания или редакционной политики – только из-за личной неприязни Петра Терентьева к личности спикеров;

– оценочные суждения, которые приводили к цензуре, например, Петр Терентьев называл Азов нацистами, а публикацию о ЛГБТК – пропагандой, таким образом аргументируя почему "Буквы" не должны делать те или иные публикации;

– попытки давления и дискредитации репутации членов команды в своих интересах;

– угрозы блокировки работы издания из-за отключения сайта полный доступ, к которому имеет только Петр;

– попытки использовать издание в личных интересах, продвигая собственные медийные проекты, несогласованные с командой "Букв" и раскритикованные аудиторией "Букв";

– вмешательство в личную жизнь работников;

– нарушение трудовой этики.

По мнению команды "Букв", противоречат ценностям издания и несут вред для издания действия Петра на его личных страницах в соцсетях, которые могут быть расценены как провокации конфликтов – как с нашими коллегами из других СМИ, и как сексистские и гомофобные заявления, которые ставят под угрозу репутацию издание и вредит работникам и аудитории.

Ранее, в ноябре 2021 года, Петр Терентьев попал в скандал по поводу конфликта с фактчекерским проектом "По ту сторону пандемии". В связи с конфликтом между СММником проекта и самим Терентьевым последний закрыл доступ к сайту "По ту сторону пандемии". Руководитель "По ту сторону новостей" Сергей Одаренко назвал фактическую блокировку ресурса местью.