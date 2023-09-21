Бывший советник Зеленского резко критикует украинскую власть

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на зерновой кризис между Польшей и Украиной. Политический и военный обозреватель заявил, что украинская власть занимается собственным самоубийством.

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН подверг критике страны, которые продолжают запрет на украинское зерно и подчеркнул, что такие действия играют на руку Кремля. Заявления президента вызвали бурную критику в Польше, где вызвали пояснения украинского посла.

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Кроме Польши, Зеленского и его команду также подвергли критике и в Украине.

"Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну. Так будет очень похоже на 100 лет назад. Правда, и конец будет тот же, но, пожалуй, нам этого очень хочется", — иронизирует Арестович.

Украинский блоггер считает, что "каждая власть в Украине начинает по-разному", однако, по мнению Арестовича, все заканчивают одинаково — "политическим самоубийством". Политический обозреватель считает, что такими шагами украинские власти могут привести к разрушению.

"Получив исторический шанс, власти не знают, как ими распорядиться и начинают педалировать единственный инстинкт, который у них остается — влечение к смерти", — критикует действия Украины Алексей Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Польши Украина может потерять еще одного союзника в Европе из-за выборов.

Также "Комментарии" писали о польском депутате, который выставил счет для Украины за помощь Польше в войне против российского полномасштабного вторжения.