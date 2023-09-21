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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на зерновой кризис между Польшей и Украиной. Политический и военный обозреватель заявил, что украинская власть занимается собственным самоубийством.
Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН подверг критике страны, которые продолжают запрет на украинское зерно и подчеркнул, что такие действия играют на руку Кремля. Заявления президента вызвали бурную критику в Польше, где вызвали пояснения украинского посла.
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Кроме Польши, Зеленского и его команду также подвергли критике и в Украине.
Украинский блоггер считает, что "каждая власть в Украине начинает по-разному", однако, по мнению Арестовича, все заканчивают одинаково — "политическим самоубийством". Политический обозреватель считает, что такими шагами украинские власти могут привести к разрушению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Польши Украина может потерять еще одного союзника в Европе из-за выборов.
Также "Комментарии" писали о польском депутате, который выставил счет для Украины за помощь Польше в войне против российского полномасштабного вторжения.
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сегодня, 10:32
Тривала війна - програна війна! Вроджена здатність неонацизму до розкрадання і занепаду. Агробариги і корумпована юдейська влада розуміють що програли, поспішають якомога швидше вивести все цінне з України. Цікаво, що на Росії юдеї залишиться у пошані це вони допомогли знищити Україну.