Бывший советник ОП пытается «мобилизоваться», как Насиров – СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бывший советник Офиса президента и экс-сотрудник СБУ Артем Шило, подозреваемый в хищении миллионов гривен "Укрзализныце", нашел способ избежать наказания — он собирается мобилизоваться в Вооруженные силы Украины.
Артем Шило пытается сбежать от ответственности в ВСУ
Об этом со ссылкой на источники сообщил украинский политик и бывший депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук, пишет УНИАН. В сообщении на своем телеграм-канале он утверждает, что патриотизм к решению Шила отправиться служить в ВСУ ни при чем:
Мосийчук считает, что в отличие от Насирова, который во время судебных дебатов также пытался "спрятаться" за военным билетом, Шило подошел к вопросу с большим размахом: якобы экс-советник ОП заручился поддержкой влиятельного агрария Всеволода Кожемяка — основателя подразделения "Хартия", входящего в состав Национальной Гвардии Украины.
Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2021-2022 годах Артем Шило мог быть причастен к деятельности преступной группы, которая зарабатывала на многомиллионных закупках для государственной компании "Укрзализныця" и таким образом была причастна к хищению средств. Кроме Шила, подозрения по делу получили семь человек.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что группа была причастна к завладению почти 95 млн грн средств "Укрзализныци".
В апреле 2024-го Шило выпустили из СИЗО под залог в 30 миллионов гривен.
Самой громкой "схемой" с уклонением от уголовного наказания путем вступления на службу в армию стала недавняя попытка экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки в размере 722 млн. грн. 9 апреля текущего года его защита обратилась в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела через мобилизацию подсудимого. Однако только через сутки ВСУ отменили указ о мобилизации чиновника, отметив, что изданный приказ о призыве противоправный.
Однако, как отметили после резонанса в САП, в ВСУ добровольно мобилизовались 48 обвиняемых в коррупции: в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время мобилизация является "одним из актуальных и популярных методов избегания уголовной ответственности", ведь рассмотрение дел приостанавливается, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избегания наказания.
Новости