Бывший советник ОП пытается «мобилизоваться», как Насиров – СМИ

Бывший советник Офиса президента и экс-сотрудник СБУ Артем Шило, подозреваемый в хищении миллионов гривен "Укрзализныце", нашел способ избежать наказания — он собирается мобилизоваться в Вооруженные силы Украины.

Артем Шило пытается сбежать от ответственности в ВСУ

Об этом со ссылкой на источники сообщил украинский политик и бывший депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук, пишет УНИАН. В сообщении на своем телеграм-канале он утверждает, что патриотизм к решению Шила отправиться служить в ВСУ ни при чем:

"Как утверждают источники, Шило не планирует реально защищать страну – для него мобилизация стала лишь удобным щитом от уголовной ответственности. Схема не нова: в свое время подобный трюк пробовал провернуть скандально известный экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров".

Мосийчук считает, что в отличие от Насирова, который во время судебных дебатов также пытался "спрятаться" за военным билетом, Шило подошел к вопросу с большим размахом: якобы экс-советник ОП заручился поддержкой влиятельного агрария Всеволода Кожемяка — основателя подразделения "Хартия", входящего в состав Национальной Гвардии Украины.

"По договоренности, Шило должен получить "теплое место": без окопов, без штурмов — служба "по высшему разряду"… Тем временем государство продолжает считать потери от сделок в "Укрзализныце", в которых фигурирует Шило. И вместо того, чтобы отвечать перед судом, он упаковывает рюкзак не на фронт, а — как надеется — в комфортный тыл", — продолжает бывший депутат.

Кто такой Артем Шило

Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2021-2022 годах Артем Шило мог быть причастен к деятельности преступной группы, которая зарабатывала на многомиллионных закупках для государственной компании "Укрзализныця" и таким образом была причастна к хищению средств. Кроме Шила, подозрения по делу получили семь человек.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что группа была причастна к завладению почти 95 млн грн средств "Укрзализныци".

В апреле 2024-го Шило выпустили из СИЗО под залог в 30 миллионов гривен.

Как с помощью ВСУ пытаются избежать уголовного дела

Самой громкой "схемой" с уклонением от уголовного наказания путем вступления на службу в армию стала недавняя попытка экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки в размере 722 млн. грн. 9 апреля текущего года его защита обратилась в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела через мобилизацию подсудимого. Однако только через сутки ВСУ отменили указ о мобилизации чиновника, отметив, что изданный приказ о призыве противоправный.

"В Вооруженных силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко прекращаться", — говорилось в заявлении военного ведомства.

Однако, как отметили после резонанса в САП, в ВСУ добровольно мобилизовались 48 обвиняемых в коррупции: в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время мобилизация является "одним из актуальных и популярных методов избегания уголовной ответственности", ведь рассмотрение дел приостанавливается, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избегания наказания.