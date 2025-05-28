Бриджит Макрон могла назвать мужа «неудачником»: читатель по губам расшифровал диалог

Жена президента Франции Эммануэля Макрона произнесла едкую реплику из четырех слов лишь через несколько минут после того, как толкнула его в лицо, показал специалист по чтению по губам.

Эммануэль и Бриджит Макрон

Шокирующие кадры показали, как 72-летняя Брижит Макрон положила обе руки на лицо своего мужа, а затем решительно толкнула его всего через несколько минут после того, как дверь президентского самолета открылась по прибытии в столицу Вьетнама Ханоя в воскресенье вечером.

Хотя смущенный лидер утверждал, что пара "шутила", профессиональный читатель по губам впоследствии расшифровал шокирующий обмен репликами, пишет New York Post.

"Когда дверь самолета открывается, президент Макрон возвращается в Брижит. В неожиданный момент она толкает его в лицо", – рассказал в издании The Express специалист по чтению по губам.

После того, как дверь отворилась и Макрон заметил, что на него направлены камеры, он поздоровался и поднял руку.

"Потом Эммануэль подходит ближе к Брижиту, прежде чем взять себя в руки и перейти на другую сторону. Через мгновение он жестом приглашает ее идти за ним: "Идем", – сказала в читатель по губам.

"Он благодарит пилота и машет камерам, пытаясь восстановить изображение, направленное на публику".

"Но на вершине лестницы снова становится ледяно. Он предлагает ей руку; она игнорирует ее, решая держаться за перила. Проходя мимо, она словно бормочет: "Dégage, espèce de loser", что переводится на английский как "Держись подальше, неудачник"".

Через несколько минут, по словам читателя по губам, Макрон сказал: "Essayons, s'il te plaît", что переводится как "Давай попробуем, пожалуйста?".

Тогда она отвечает: "Нет".

"Его заключительное выражение лица и фраза, прочитанная по губам как Je vois, переведенная на английский как "я вижу", говорят сами за себя", — продолжил читавший по губам.

Сразу после толчка 47-летний Макрон кажется испуганным, но быстро пришел в себя, осознав, что оказался на виду у публики.

Тогда Брижит не взялась за протянутую руку мужчины, спускаясь по лестнице, где их встретили вьетнамские чиновники.

Офис французского лидера сначала отрицал подлинность видеозаписи, но впоследствии подтвердил его подлинность.

С тех пор президент пытался умалять значение этого случая.

"Мы ссоримся и, скорее, шутим с моей женой", – сказал Макрон в понедельник, добавив, что его враги преувеличивают инцидент, превращая его в "своеобразную геопланетарную катастрофу".

"Люди говорят всякую чушь. Всем нужно успокоиться", – добавил он.

Пара, которая в браке с 2007 года, впервые встретилась в 1993 году, когда Брижит была 39-летней учительницей старшей школы, а Эммануэль был ее 15-летним учеником и одноклассником ее дочери.