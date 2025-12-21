Арестович убил заявлением: украинцы не умеют воевать

Рубрики
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выступил с резкой критикой украинского общества, заявив, что украинцы "патологически не умеют воевать" — независимо от того, поддерживают ли они демонтаж имперских символов или выступают против него.
Арестович про демонтаж памятников
По мнению Арестовича, настоящее умение воевать заключается не в символических жестах, а в четком понимании, кто враг и за что именно ведется борьба.
Памятники убрали. А что дальше?
Комментируя решение Киевсовета о "очищении культурного пространства" от имперских памятников, Арестович признает: сам факт демонтажа — не проблема.
Проблема в другом — появляющаяся вместо этого.
Он задает серию практических вопросов, на которые, по его словам, власти не дают ответа:
• когда в Киеве реально уменьшатся пробки и благодаря каким решениям Киевсовета;
• когда в столице появятся качественные стационарные укрытия, которые можно быстро и безопасно занять во время тревоги;
• когда будет создана культурная среда, способная породить новых художников мирового уровня, а не только бесконечные символические войны.
Культурный фронт как декорация
Арестович называет нынешний "культурный фронт" декорацией, по которой:
• Киевсовет,
• Верховная Рада,
• и "совет Фейсбука"
позволяют, по его словам, разграблять и деградировать страну, не занимаясь ее реальным развитием.
Особенно жестко он проходит по бюджету столицы, отмечая, что на ПВО и укрытие выделено около 10% — всего лишь.
Кто готов выходить за реальные интересы?
Арестович прямо спрашивает общество:
• кто готов физически выйти и потребовать финансирования ПВО и укрытий;
• кто готов добиваться изменения образовательной политики, в частности, усиления изучения английского;
кто готов защищать реальные интересы, а не символы.
И сам отвечает: никто.
Символы вместо содержания
По мнению Арестовича, борьба за памятники — это борьба в зоне символической:
• не увеличивает реальной пользы,
• не изменяет качества жизни,
• не усиливает безопасность.
"Это классический развод лохов на декорациях", — резюмирует он, противопоставляя украинское общество французским фермерам, которые, по его словам, умеют добиваться реальных изменений из-за давления на власть.
"Бораться надо не за памятники, а за память"
Ключевой тезис Арестовича – борьба должна идти не за символы, а за память о собственных подлинных интересах.
Пока этого не произойдет, считает он, городская среда будет деградировать, коррупционеры будут богатеть, а культурное пространство будет превращаться в "золотые унитазы" — предел материальной культуры на нынешнем уровне сознания.