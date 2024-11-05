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Арестович раскритиковал русскоязычных украинцев, воюющих за Украину

Алексей Арестович считает, что русскоязычные украинцы на войне жертвуют собой ради унижения.

сегодня, 11:15
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Автор:
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Slava Kot

Политический обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выразил непонимание по отношению к русскоязычным украинцам, которые воюют на войне. По его словам, они жертвуют ради "новых языковых арийцев".

Арестович раскритиковал русскоязычных украинцев, воюющих за Украину

Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в Twitter назвал "мазохистам" русскоязычных украинцев, якобы воюющих за новую "систему апартеида", а также за второсортность людей, говорящих на русском языке в Украине.

"Я, честно говоря, не очень понимаю — за что воюют русскоязычные папы и мамы Украины? За систему апартеида, в которой их детям запрещено говорить на переменах на родном языке? За штрафы за использование родного языка? За систему, которая закрепляет с каждым новым решением их второсортность? Вы мазохисты?", — пишет Арестович.

Арестович считает, что русскоязычные хотят "пожертвовать собой" ради того, чтобы "новые языковые арийцы" говорили ей "Понаехали, москворот…". Также по мнению блогера, таким людям "нравится страдать и жертвовать собой" за то, чтобы "вас унижали". 

Алексей Арестович предложил разделить украинцев по языковому признаку и украиноязычных отправлять на передовую.

"Русскоязычные — на тыловые должности. А на передовую линию — исключительно сторонников языковых законов, любителей подтереться Конституцией. Они так боролись за первородство, что их место — прямо на первой линии" — пишет политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович ранее попал скандал, когда назвал украинцев хуже россиян.

Также "Комментарии" писали Арестович рассказал о конфликте с Зеленским, который ему не разрешает приехать в Украину.  



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Источник: https://x.com/arestovych/status/1852878127149506962
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