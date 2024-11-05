Арестович раскритиковал русскоязычных украинцев, воюющих за Украину

Политический обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выразил непонимание по отношению к русскоязычным украинцам, которые воюют на войне. По его словам, они жертвуют ради "новых языковых арийцев".

Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в Twitter назвал "мазохистам" русскоязычных украинцев, якобы воюющих за новую "систему апартеида", а также за второсортность людей, говорящих на русском языке в Украине.

"Я, честно говоря, не очень понимаю — за что воюют русскоязычные папы и мамы Украины? За систему апартеида, в которой их детям запрещено говорить на переменах на родном языке? За штрафы за использование родного языка? За систему, которая закрепляет с каждым новым решением их второсортность? Вы мазохисты?", — пишет Арестович.

Арестович считает, что русскоязычные хотят "пожертвовать собой" ради того, чтобы "новые языковые арийцы" говорили ей "Понаехали, москворот…". Также по мнению блогера, таким людям "нравится страдать и жертвовать собой" за то, чтобы "вас унижали".

Алексей Арестович предложил разделить украинцев по языковому признаку и украиноязычных отправлять на передовую.

"Русскоязычные — на тыловые должности. А на передовую линию — исключительно сторонников языковых законов, любителей подтереться Конституцией. Они так боролись за первородство, что их место — прямо на первой линии" — пишет политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович ранее попал скандал, когда назвал украинцев хуже россиян.

Также "Комментарии" писали Арестович рассказал о конфликте с Зеленским, который ему не разрешает приехать в Украину.