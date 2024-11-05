Арестович раскритиковал русскоязычных украинцев, воюющих за Украину

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Slava Kot
Политический обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выразил непонимание по отношению к русскоязычным украинцам, которые воюют на войне. По его словам, они жертвуют ради "новых языковых арийцев".
Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович в Twitter назвал "мазохистам" русскоязычных украинцев, якобы воюющих за новую "систему апартеида", а также за второсортность людей, говорящих на русском языке в Украине.
Арестович считает, что русскоязычные хотят "пожертвовать собой" ради того, чтобы "новые языковые арийцы" говорили ей "Понаехали, москворот…". Также по мнению блогера, таким людям "нравится страдать и жертвовать собой" за то, чтобы "вас унижали".
Алексей Арестович предложил разделить украинцев по языковому признаку и украиноязычных отправлять на передовую.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович ранее попал скандал, когда назвал украинцев хуже россиян.
Также "Комментарии" писали Арестович рассказал о конфликте с Зеленским, который ему не разрешает приехать в Украину.
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