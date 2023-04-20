Арестовали активы Новинского почти на 150 млн грн

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Моесеенко Валентина
По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО, пишут "Комментарии".
СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Новинского более чем на 144 млн грн
Как информируют в пресс-службе СБУ, общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн.
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Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее. В рамках уголовного производства по ст. 111-2 – пособничество государству-агрессору продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, "Комментарии" писали, что СБУ неделю назад арестовала имущество "подсанкционного олигарха Новинского" более чем на 3,5 млрд грн.
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