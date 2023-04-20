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Арестовали активы Новинского почти на 150 млн грн

Подсанкционный нардеп перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ

сегодня, 16:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО, пишут "Комментарии".

Арестовали активы Новинского почти на 150 млн грн

СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Новинского более чем на 144 млн грн

Как информируют в пресс-службе СБУ, общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн.


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Во избежание санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – сообщают силовики.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее. В рамках уголовного производства по ст. 111-2 – пособничество государству-агрессору продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

" Регистрационные действия он совершил при содействии частных нотариусов и государственных регистраторов, личности которых установлены. Таким образом бизнесмен пытался избежать блокировки своих активов, в том числе предприятий газодобывающей промышленности ", – добавляют в Офисе Генпрокурора .

Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, "Комментарии" писали, что СБУ неделю назад арестовала имущество "подсанкционного олигарха Новинского" более чем на 3,5 млрд грн.

Читайте также на сайте "Комментарии" – страны ЕС и США не нашли оснований наложения санкций на предпринимателя Крупчака.



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