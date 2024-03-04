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Apple под ударом Еврокомиссии: штраф в 1,84 млрд евро

Apple планирует обжаловать решение Еврокомиссии

сегодня, 17:29
Автор:
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Черновалова Кристина
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Европейская комиссия выписала штраф в размере 1,84 млрд евро американской технологической компании Apple Inc., обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов. Об этом сообщается в официальном релизе ЕК.

Apple под ударом Еврокомиссии: штраф в 1,84 млрд евро

ЕК оштрафовала компанию Apple Inc. на 1,84 миллиарда евро

Этот шаг стал результатом тщательного антимонопольного расследования, которое обнаружило, что Apple налагала несправедливые ограничения на разработчиков приложений в своем цифровом магазине App Store, препятствуя им информировать пользователей об альтернативных и более дешевых музыкальных подписках вне экосистемы Apple.

“В течение десяти лет Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке распространения потоковых музыкальных программ через App Store. Они сделали это, ограничив разработчиков от информирования потребителей об альтернативных, более дешевых музыкальных услугах, доступных за пределами экосистемы Apple. В соответствии с антимонопольными правилами ЕС это незаконно, поэтому сегодня мы оштрафовали Apple на сумму более 1,8 миллиарда евро”, — заявила исполнительная вице-президент, ответственная за конкурентную политику, Маргрете Вестагер.

В ответ на это Apple объявила о намерении подать апелляцию на решение Еврокомиссии, заявив, что регуляторы не предоставили достаточно доказательств ущерба потребителям и проигнорировали положительные аспекты конкурентного и быстро развивающего рынка. Компания выразила свое разочарование решением ЕК, подчеркнув, что оно не учитывает реальность рынка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных мобильных телефонах всех времен. Одна из моделей iPhone заняла третье место в рейтинге. Также "Комментарии" писали о рейтинге 10 самых дорогих телефонов в мире. Сразу пять позиций заняли смартфоны iPhone от американской компании Apple.



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