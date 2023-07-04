Антикорсовет при Минобороны отклонил предложение поставщика с самой низкой ценой



















28 июня состоялся очередной публичный аукцион по поставкам продуктов питания для ВСУ во втором полугодии этого года, говорится на сайте ПроЗорро. При этом наиболее выгодное предложение было отклонено по причинам, противоречащим действующему законодательству.

Председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая

Так, сообщается, что по результатам торгов компания ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ предложила 855 131 809,86 грн. при стартовой цене 1 192 566 760,67 грн. Несмотря на это, данную компанию Комиссия Минобороны с участием Антикоррупционного совета при МО не признала победителем.

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Формальной причиной отказа стало то, что ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ не предоставила оригинал или копию банковской лицензии о предоставлении банковских услуг, выданной банку.

Однако такое требование не было изначально прописано в условиях аукциона, ведь банковская лицензия – это запись в Государственном реестре банков о праве на осуществление банковской деятельности. ООО ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ предоставило соответствующую выписку, но от компании потребовали именно оригинал или копию лицензии. Однако победителем была признана другая компания, которая также предоставила выписку.

Второй момент, помешавший ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ стать победителем, состоит в следующем. Комиссия отметила, что ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ уплачивает единый налог в 2% или налог на добавленную стоимость в 20%. Но компания предоставила ценовое предложение с учетом 20% НДС.

Действительно, поставщик перешел на упрощенную систему налогообложения по ставке 2%, но это предусмотрено законодательством на период военного положения. Несмотря на это, Комиссия заключила, что ООО ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ увеличило цену на 20%, хотя подобного увеличения не было.

Напомним, что как сообщалось ранее, Антикоррупционный совет при МО создает искусственные условия аукционов, а затем контракты получают поставщики с сомнительной репутацией.

В интернете можно найти информацию, что члены Антикорсовета при МО вмешивались в подготовку условий для участников открытых торгов на питание для ВСУ. В результате в 8 из 22 тендеров победила компания с сомнительной репутацией "Атомсервис". По данным источников, эта фирма подконтрольна братьям Крючковым – Дмитрию и Леониду.

Ранее Дана Яровая говорила в интервью, что в приоритете будут поставщики по самой низкой цене, а все "надуманные претензии к ним" будут отклонены.



