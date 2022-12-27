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Андрей Шевченко вывел с Украины 15 млн евро через оффшоры Абрамовича

Тренер национальной футбольной сборной Андрей Шевченко «прятал» деньги в оффшорах

сегодня, 19:58 comments1898
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Автор:

Моесеенко Валентина








В сети появился сюжет о фактах биографии бывшего украинского футболиста Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко вывел с Украины 15 млн евро через оффшоры Абрамовича

Шевченко вывел в офшоры Абрамовича 15 млн евро

Журналисты портала Вести рассказывают о российских связях Шевченко, о его дружбе с беглым президентом Виктором Януковичем, о том, как он за большие деньги агитировал за Наталью Королевскую в предвыборной кампании.

"А действительно ли Шева такой святой, как себя пытается представить? – задаются вопросом журналисты. - А если нет, то кто ему дал право клеймить членов ОПЗЖ, вошедших в Национальный олимпийский комитет (НОК)? Он сам, оказывается, является не меньшим регионалом".

Вести также рассказывают, что Шевченко является резидентом Англии. Именно поэтому и не может длительное время находиться на территории Украины. И в то время, как был тренером украинской национальной сборной, он проживал в Украине в целом (суммарно за все визиты) не более полутора — двух месяцев в году. Но ежегодную зарплату у 2,5 млн евро в год при этом получал.

"За все время тренерской работы Шевченко вытащил из наших карманов 15 млн евро, отправил их на оффшор Абрамовича", – отмечается в материале.

Ранее американские журналисты якобы обнаружили у Андрея Шевченко многолетний совместный бизнес с российским миллиардером Абрамовичем. Говорят, Шева продолжал вести этот бизнес даже после полномасштабного вторжения России в Украину еще не менее 8 месяцев.

Как писали "Комментарии" ранее, британские журналисты спросили бывшего игрока "Челси" и "Милана" о том, насколько страшно находиться в зоне поражений и боится ли Шевченко. "Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что это может произойти", — ответил титулованный тренер и футболист. Также Шева признался, что, несмотря на многочисленные проблемы, война объединила украинцев.






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Источник: https://vesti.ua/uk/sport-uk/shevchenko-vyvel-v-ofshory-abramovicha-15-000-000-evro
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