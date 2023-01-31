Андрей Шевченко и показательный сбор средств на реконструкцию стадиона в Ирпене



















После того, как контракт экстренера Андрея Шевченко с украинской сборной по футболу завершился, он не был пролонгирован, хотя и имел такую опцию. Причина в том, что Шева хотел больше денег за свою работу, хотя и так получал чрезвычайно высокий гонорар. Об этом говорится в сюжете о политических и тренерских заработках бывшего украинского футболиста и тренера, опубликованном в открытом доступе. Кстати, этот сюжет посмотрело уже более 1 млн зрителей.

Деньга на реконструкцию стадиона в Ирпене от Шевченко не поступали









В материале указывается, что Андрей Шевченко, работая тренером национальной сборной, находился в Украине всего по 45-60 дней в году. Остальное время он проводил за границей и физически не работал с ребятами. Но несмотря на это, при пролонгации контракта хотел еще больше денег.



"Его интересовали только деньги, Шевченко хотел больше, при этом уделяя минимум времени сборной. За период своей тренерской карьеры в Украине он получил более 15 000 000 евро, которые сразу вывел в оффшоры, на счета компаний Абрамовича (российский миллиардер – ред.), как своего многолетнего бизнес-партнера и близкого друга", — говорится в сюжете.

Подчеркивается, что теперь, когда Шевченко волонтерит и призывает украинцев жертвовать деньги на реконструкцию разрушенного россиянами стадиона в Ирпене, сам экстренер средств не дает. А если бы он вернул Украине хотя бы половину уплаченного ему гонорара, хватило бы на восстановление 20 таких стадионов, как ирпенский.

Авторы сюжета также напоминают, что после увольнения из сборной Украины Шевченко не смог показать приличный результат и в клубе "Дженоа".

"Шева не продержался там и двух месяцев, выиграв лишь 1 матч из 11, и был досрочно уволен с позором", — говорится в материале.

Как известно, Шевченко до сих пор поддерживает с российским олигархом Романом Абрамовичем тесные отношения и даже согласился на его предложение способствовать возвращению российских сборных в международные турниры УЕФА и ФИФА за гонорар в 10 млн дол.

Напомним, Шевченко призвал украинцев донатить средства на восстановление футбольного стадиона в Ирпене. На его восстановление 150 тысяч евро обещал выделить ФК "Милан". Свой хоть какой-нибудь вклад в это дело лично Шева не внес. С течением почти трех месяцев от старта объявленного Шевченко сбора, город Ирпень еще никаких средств на реконструкцию стадиона так и не получил.

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