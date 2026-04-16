Алексей Чернышев, Василий Мартын, Виктория Кириленко: громкие дела в Украине не доходят до приговоров - СМИ

В Украине сохраняется существенный разрыв между количеством открытых уголовных производств и делами, завершающимися обвинительными приговорами. Несмотря на сотни тысяч зарегистрированных правонарушений ежегодно, в суд доходит только часть из них, а финальное решение суда получают еще меньше дел.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, в разных категориях преступлений в суд передается от нескольких процентов до примерно трети производств. В частности, по делам о преступлениях против журналистов в 2024 году было открыто 85 производств, но только шесть из них переданы в суд. В 2025 году за первые месяцы не было направлено ни одного дела. Похожая ситуация наблюдается и в экономических преступлениях: по делам о мошенничестве в суд доходит около 18% производств.

Эксперты объясняют такую диспропорцию системными проблемами: перегруженностью следователей, затягиванием процессов сторонами защиты, а также коррупционными рисками. Дополнительным фактором называют ориентацию правоохранительной системы на количество открытых дел, а не на доведение их до приговора.

Показательны и резонансные кейсы, которые привлекают общественное внимание, но не всегда доходят до финала. Среди них – дело бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которому в 2025 году сообщили о подозрении в коррупции. Несмотря на громкий статус дела и проведенные следственные действия, информация о приговоре в открытых источниках отсутствует.

Не менее резонансной стала история с топ-менеджером "Киевстар" Викторией Кириленко. В 2025 году во время обыска в ее квартире правоохранители изъяли значительное количество психотропных веществ, в частности PVP. Производство открыли по нескольким статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за незаконное обращение наркотиков в больших размерах. Также было установлено, что вся семья Кириленко и возможно и она сама получили гражданство государства агрессора (РФ) на территории оккупированного Крыма после его аннексии. В то же время, по информации из открытых источников, уголовное дело по фигурантке дела было закрыто в сжатые сроки, что вызвало вопрос о полноте расследования и возможном влиянии внепроцессуальных и коррупционных факторов. Причины такого закрытия ставят под сомнение их обоснованность.

Еще один пример – дело таможенного инспектора Василия Мартына, которого задержали во время получения взятки при содействии контрабанде. Несмотря на документированные эпизоды и изъятые доказательства, на момент публикации отсутствует информация о передаче дела в суд.

Аналитики подчеркивают: подобные случаи формируют в обществе чувство безнаказанности и подрывают доверие к правоохранительной системе. Когда даже резонансные дела не завершаются приговорами, это подвергает сомнению эффективность всей системы правосудия.

Специалисты сходятся во мнении, что проблема не в фиксации преступлений, а в способности государства доводить дела до конца. Без системных изменений – от уменьшения нагрузки на следователей до повышения качества доказательной базы и обеспечения независимости судов ситуация вряд ли существенно изменится.