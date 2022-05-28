рф обстреляла ракетами Кривой Рог: уничтожен завод, на месте работают спасатели

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В городе Кривой Рог, на Днепровщине, сегодня, 28 мая, две ракеты, выпущенные российскими оккупантами, ударили в промышленный объект. Это произошло в одном из районов выезда из города. Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram -канале.
В Кривом Роге две ракеты попали в предприятие (фото из открытых источников)
Чиновник, в частности, отметил, что имела место вражеская атака в Кривом Роге. Две ракеты попали в промышленный объект, который при этом испытал сильные разрушения.
Как он сообщил, информацию о пострадавших еще уточняют. На этом объекте работают подразделения местных спасателей.
Руководитель военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул также отметил, что предприятие, в которое ударили ракеты, разрушено.
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. К ликвидации последствий пожара привлечены подразделения спасателей", — прокомментировал ситуацию городское чиновник в Telegram -канале.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости