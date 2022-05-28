рф обстреляла ракетами Кривой Рог: уничтожен завод, на месте работают спасатели

В городе Кривой Рог, на Днепровщине, сегодня, 28 мая, две ракеты, выпущенные российскими оккупантами, ударили в промышленный объект. Это произошло в одном из районов выезда из города. Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram -канале.

В Кривом Роге две ракеты попали в предприятие (фото из открытых источников)

Чиновник, в частности, отметил, что имела место вражеская атака в Кривом Роге. Две ракеты попали в промышленный объект, который при этом испытал сильные разрушения.

Как он сообщил, информацию о пострадавших еще уточняют. На этом объекте работают подразделения местных спасателей.

Руководитель военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул также отметил, что предприятие, в которое ударили ракеты, разрушено.

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. К ликвидации последствий пожара привлечены подразделения спасателей", — прокомментировал ситуацию городское чиновник в Telegram -канале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что опубликован перехват разговора русского оккупанта . Служба безопасности Украины продолжает публиковать перехваченные телефонные разговоры кафиров со своими родственниками или боевыми товарищами. В одном из перехваченных разговоров захватчик признался другому, что руководство позволило им применять абсолютно все, что было запрещено международными конвенциями. По словам источника, фосфорные и кассетные средства поражения особенно опасны и негуманны видами вооружений, которые запрещены международными конвенциями. Однако оккупантами на них дали "разрешение".

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