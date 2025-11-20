Временный экзархат под Вселенским Патриархатом: новый план выхода УПЦ из-под Москвы, раздражающий и ПЦУ, и РПЦ

В украинской церковной среде разворачивается дискуссия вокруг идеи временного экзархата под омофором Вселенского Патриархата как возможного механизма выхода Украинской православной церкви (УПЦ) из-под канонической зависимости от Московского Патриархата и шага к реальному, а не декларативному единству с Православной Церковью Украины. Об этом сообщает "Духовный фронт Украины" со ссылкой на OrthodoxTimes .

Смогут ли ПЦУ и УПЦ Московского патриархата объединиться: в Москве истерика из-за идеи временного экзархата

По логике авторов, Вселенский Патриархат, как Первый Престол в православии, имеет не только право, но и обязанность вмешиваться там, где местные механизмы исчерпаны, как арбитр и гарант канонического порядка.

Временный экзархат предлагается в качестве переходной структуры для той части УПЦ, которая готова разорвать каноническую связь с Москвой, но пока не может по разным причинам непосредственно присоединиться к ПЦУ.

Экзархат описывается не как третья "параллельная" Церковь, а управляемый переход: от разделения и двойного подчинения к общему церковному пространству, где ПЦУ остается Поместной Церковью с Томосом, а экзархат – только переходный мостик.

В аналитике "Духовного фронта Украины" отмечается: если проблему УПЦ не решить церковно-канонически, ее могут "зафиксировать" политические договоренности, в частности, в возможном мирном соглашении с Россией. Временный экзархат, по мнению авторов, может снять этот риск: дать общинам и епископам УПЦ канонически безопасный выход с московской орбиты до того, как политические формулы застынут в текстах соглашений.

Официальной позиции УПЦ относительно экзархата пока нет, однако в среде духовенства и мирян, по оценкам "Духовного фронта Украины", заметны интерес и восприятие этой идеи как "выхода из цугцванга", стремление сохранить каноническую легитимность общин и священников после разрыва с гарантией входа, сроков и перспектив.

Показательной редакция считает позицию протоиерея УПЦ Сергея Прокопчука (Софийское братство), видящего временный экзархат как наименее рискованный механизм для общин, которые больше не хотят быть под Москвой, но еще не готовы к немедленному переходу в ВТО.

В ПЦУ, по оценке материала, преобладает скепсис и предостережение. Издание "Украина Православная", связываемое с Киевской Митрополией ПЦУ, опубликовало резко критическую редакционную статью, где временный экзархат назван "московским троянским конем".

В российской церковной среде идея временного экзархата для УПЦ также вызвала резко отрицательную реакцию . РПЦ и приближенные ресурсы представляют экзархат как "маскирование поглощения УПЦ", "дорогу к слиянию с ПЦУ", "инструмент внешнего управления".

По мнению "Духовного фронта Украины", такая тональность объясняется просто: любой канонический план, позволяющий УПЦ выйти из-под Москвы, безопасен для епископата и общин, бьет напрямую по влиянию РПЦ в Украине. Поэтому задача русской риторики – запугивать, демотивировать и сохранить зависимость от Московского Патриархата.

Примечательно, что в трактовке РПЦ прерогативы Вселенского Патриархата снова сводятся к "вмешательству", тогда как в православной традиции речь идет об арбитраже и пастырском надзоре там, где местные механизмы не работают.

В материале отмечается: государственная политика "духовной независимости" — это фактически курс выхода УПЦ из-под московской юрисдикции и дальнейшее единство украинского православия. На этом фоне временный экзархат представляется церковным, а не политическим способом: снять московскую зависимость, избежать подпольных структур и радикализации, сохранить каноническую легитимность для духовенства и общин.

В этом контексте временный экзархат описывается как один из немногих инструментов, способных соединить канонический порядок, уважение свободы вероисповедания и реальную перспективу церковного единства без силовых сценариев и политических "спецстатусов".

