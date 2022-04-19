Верующих призывают не идти в храмы в Пасхальную ночь: какая причина

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Козлова Альбіна
Министр культуры Александр Ткаченко призвал граждан молиться в ночь перед Пасхой дома из-за вероятности провокаций и обстрелов религиозных сооружений оккупантами. Об этом он написал в телеграмме.
Фото иллюстративное / Pixabay
Трансляция богослужения УПЦ в Михайловском соборе будет доступна с 23.30 23 апреля на канале UA:Культура и на телемарафоне. Трансляция УГКЦ Патриаршего собора Воскресения Христова начнется в 7.30 24 апреля на тех же ресурсах. Поэтому верующих приглашают присоединиться к Пасхальным службам дистанционно и соблюдать правила военного положения.
В некоторых ОВА уже объявили о работе церквей на праздник.
В Полтавской области, по решению военной администрации, с 13:00 23 апреля до 6:00 26 апреля не будут проводиться массовые церковные службы ни в храмах, ни на близлежащих территориях. В церквях могут совершать службу без верующих не более 10 священнослужителей.
В Днепропетровской области отменяют комендантский час в Пасхальную ночь с 22.00 23 апреля до 5.00 24 апреля. А еще полиция будет следить за тем, чтобы граждане не употребляли алкоголь в общественных местах. Уличное освещение не выключается.
В Кировоградской области не отменяют комендантский час. Молитвы в Синагоге, Костеле, храмах будут без верующих. Идти в церкви можно будет не раньше 6 часов утра.
Ранее мы писали, какие пасхальные обряды выполняли наши предки в течение Страстной недели. Наши предки называли обрядовый хлеб, который готовили к Пасхе, куличами или "бабами". Как сообщают авторы статьи Энциклопедии современной Украины, ранее выпекали более сорока разновидностей пояса.
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