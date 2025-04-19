Великая суббота перед Пасхой: что можно и нельзя делать

В Страстную субботу вспоминают погребение Иисуса Христа. В Евангелие рассказывается, как Иосиф Аримафейский получил у Понтия Пилата разрешение отдать ему тело Христа и похоронил его. Но прежде смазал благовонным маслом и завернул в белое полотно – плащаницу.

Великая суббота перед Пасхой. Фото: из открытых источников

В Великую субботу есть ряд строгих запретов. В этот день нужно отменить домашние дела, отказаться от решения проблемных вопросов. В Страстную субботу запрещено: заниматься уборкой, стиркой, гладить вещи. Также не рекомендуется работать в саду и на огороде; ловить рыбу; веселиться, устраивать свадьбы, дни рождения; ругаться, ссориться, завидовать; употреблять алкоголь.

Великую субботу также называют Тихой – это время, когда нужно настроиться на атмосферу предстоящего праздника и лучше этот день провести в тишине.

В субботу проходят последние приготовления к празднику: можно печь пасхи, красить яйца. Также в этот день нужно раздавать милостыню и помогать другим. Хорошо делать бескорыстные дела и просить прощения у близких и родных людей, а также самому отпустить все обиды.

Существует немало народных примет, посвященных Великой субботе. К примеру, наши предки верили, что тот, кто засмеется в Великую субботу Страстной недели, весь следующий год будет плакать. Если этот день будет ясным и теплым, то и лето будет таким же, если же погода в субботу перед Пасхой будет мрачной и прохладной, то и летом часто будет ненастье. Также, согласно примете, бодрствование в ночь на Пасху способствует крепкому здоровью, хорошему урожаю, девушкам поможет быть счастливыми в замужестве, а юношам обещает удачную охоту.

Наши предки в этот день "закликали" морозы, чтобы они не испортили будущий урожай.

Читайте также на портале "Комментарии" — 18 апреля у православных отмечалась великая пятница Страстной недели, известна также как Страстная пятница. Ее принято считать самым скорбным днем – в пятницу распяли Христа. В этот день на службе в храмах вспоминали страдания Спасителя, а из алтаря выносили плащаницу – ткань с изображением Христа, лежащего в гробе.



