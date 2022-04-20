Великая среда: что категорически запрещается делать 20 апреля

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Светлана Шкурупий
Продолжается Страстная седмица и сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают Великую среду. Какие существуют традиции и запреты в этот день?
Что категорически запрещается делать 20 апреля /Фото: vyatskaya-eparhia.ru
С
начала Страстной недели люди начинают подготовку к празднику Пасхи и каждый
день имеет свое значение, а также определенный ряд ограничений.
Эксперты
говорят, что среда была тем днем, когда Иуда предал Иисуса Христа за 30
серебренников, поэтому в этот день большим грехом считается предательство и
обман. В Великую среду необходимо пойти в храм, помолиться и исповедоваться,
чтобы "очиститься" от грехов.
В
этот день, согласно библейским преданиям, произошло еще одно событие, в ночь со
вторника на среду, перед праздником Пасхи Иисус Христос пришел к
Симону-прокаженному. Туда явилась и Мария Магдалина, которая омыла Спасителю
ноги, и он простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к
которому должен приди каждый грешник.
В
Великую Среду нужно провести уборку в доме, постирать, помыть поли, а также
подготовить продукты для выпекания пасок, а яйца — к покраске.
Что
нельзя делать 20 апреля:
-
запрещается устраивать шумные застолья и предаваться веселью;
-
нельзя устраивать конфликты, сквернословить, проявлять злость, агрессию и
распускать сплетни;
-
нельзя заниматься тяжелым трудом;
-
нельзя устраивать гадания и играть в азартные игры;
Тем,
кто придерживается Великого поста можно сегодня съесть сухофрукты, мед, орехи,
сырые овощи, хлеб и соль.
Приметы
Великой среды:
-
если ночь была холодной, а день жарким — скоро придет хорошая погода;
- в небе летают и резвятся грачи — скоро придет тепло;
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