Великая среда: что категорически запрещается делать 20 апреля

Продолжается Страстная седмица и сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают Великую среду. Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Что категорически запрещается делать 20 апреля /Фото: vyatskaya-eparhia.ru

С начала Страстной недели люди начинают подготовку к празднику Пасхи и каждый день имеет свое значение, а также определенный ряд ограничений.



Эксперты говорят, что среда была тем днем, когда Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебренников, поэтому в этот день большим грехом считается предательство и обман. В Великую среду необходимо пойти в храм, помолиться и исповедоваться, чтобы "очиститься" от грехов.

В этот день, согласно библейским преданиям, произошло еще одно событие, в ночь со вторника на среду, перед праздником Пасхи Иисус Христос пришел к Симону-прокаженному. Туда явилась и Мария Магдалина, которая омыла Спасителю ноги, и он простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому должен приди каждый грешник.

В Великую Среду нужно провести уборку в доме, постирать, помыть поли, а также подготовить продукты для выпекания пасок, а яйца — к покраске.

Что нельзя делать 20 апреля:

- запрещается устраивать шумные застолья и предаваться веселью;

- нельзя устраивать конфликты, сквернословить, проявлять злость, агрессию и распускать сплетни;

- нельзя заниматься тяжелым трудом;

- нельзя устраивать гадания и играть в азартные игры;

Тем, кто придерживается Великого поста можно сегодня съесть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Приметы Великой среды:

- если ночь была холодной, а день жарким — скоро придет хорошая погода;

- в небе летают и резвятся грачи — скоро придет тепло;

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