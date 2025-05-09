Важный церковный праздник 9 мая: какая примета сулит удачный год

Дата 9 мая по новому стилю у православных – день памяти одного из самых почитаемых святых Николая Чудотворца. В народе – Никола Вешний, или Никола Теплый. День имеет много необычных обычаев и примет, а также предостережений.

Николай Чудотворец. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что у Николая Чудотворца два праздника: первый весной 9 (22) мая, второй — зимой, 6 (19) декабря.

Сегодня христиане посещают богослужения в церкви, чтобы помолиться святому Николаю и попросить его о чуде. В народе Николая Чудотворца просят уберечь урожай, скот и домашнюю птицу.

В старину на Николая святили воду. Ее пили, когда нехорошо себя чувствовали, окропляли дом и домашних животных от всего недоброго. Считается, что в день Николая нужно обязательно помочь кому-нибудь, чтобы получить покровительство святого.

Каких-либо запретов в праздник нет, но устраивать склоки, злословить, лениться, сплетничать, завидовать и желать плохого нельзя.

По народным приметам между Юрьевым днем и Николой Вешним запрещается ставить изгородь, стричься и брать деньги взаймы. Не следует зашторивать окна днем — по народным поверьям Николай заглядывает в окна, чтоб узнать, не нужна ли вам его помощь.

В народе принято говорить, что с Николой Вешним приходит лето. По погоде и приметам смотрят, каким будет сезон и урожай. Так, если 9 мая выдалось холодным, то раньше Троицы тепла не жди. Лягушки расквакались в этот день – к богатому урожаю овса. Уже цветет калина – в водоемах можно начинать купаться, потому как вода прогрелась, как надо.

Еще одно интересное наблюдение – идет дождь на Николая – это хороший знак удачного года, значит, лето тоже будет с дождями и урожаем.

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