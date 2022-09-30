Ватикан ввел санкции против своего епископа и нобелевского лауреата за сексуальные преступления

Нидерландский журнал De Groene Amsterdammer опубликовал материал о двух мужчинах, признающихся, что в детстве с ними имел сексуальные отношения епископ Карлуш Хименес Белу. На такие заявления отреагировал Ватикан, который сообщил, что еще в 2019 году были введены дисциплинарные ограничения против религиозного деятеля. Об этом сообщает агентство Reuters.



Епископ получил наказание за сексуальные отношения с несовершеннолетними. Фото с открытых источников

74-летний Карлуш Хименес Белу лауреат Нобелевской премии мира, полученную в 1996 году за свою деятельность в Восточном Тиморе, где поддерживал независимость страны от Индонезии. Белу является национальным героем Восточного Тимора, ведь он пролил свет на резню, которую устроили индонезийцы, поэтому такие новости об епископе всколыхнули страну.

По свидетельству Пауло, одного из пострадавших мужчин, епископ после богослужений пригласил его в свою резиденцию, где имел сексуальные отношения с ним, а после дал парню деньги. Это происходило в 1990-х, когда Пауло был несовершеннолетним парнем.

Другой пострадавший, Роберто говорит, что видел много живших на ферме сирот, которых часто привозила машина к епископу.

Сам епископ Карлуш Белу вышел на пенсию в 54 года, что на 21 год раньше, чем это делают обычные епископы. После этого Белу работал в Мозамбике, а затем переехал в Португалию где проживает до сих пор.

По запросу De Groene Amsterdammer пресс-секретарь Ватикана ответил, что в 2019 году было вынесено наказание Беллу, его ограничили в богослужениях и запретили контактировать с несовершеннолетними.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянине, убившем молотком родителей в отеле в Турции.

Также "Комментарии" писали о тренере из Франции, который имел сексуальные отношения с несовершеннолетней теннисисткой.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!