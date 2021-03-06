В Украину приедет Вселенский патриарх: когда именно

В Стамбуле готовятся к посещению Украины Вселенским патриархом Варфоломеем I. Такие прекрасные новости сообщила народный депутат Евгения Кравчук после личной встречи отечественной делегации с его высокопреосвященством.

Вселенский Патриарх Варфоломей I. Фото: radiosvoboda.org

Варфоломей I станет одним из многих почетных гостей на праздновании 30-летия обретения Украиной независимости. Следует отметить, что это будет не первый визит патриарха в нашу страну. Сначала Варфоломей I совершил неофициальные путешествие в Одессу в 1997 году. На уровне государства Вселенского патриарха принимали в 2008 году. Между прочим, тогдашний президент Виктор Ющенко пытался получить для Украины томос. К сожалению, его удалось получить лишь спустя десятилетие — в 2018 году.

Теперь же Варфоломей I откликнулся на приглашение действующего главы государства Владимира Зеленского. Впервые о намерениях патриарха прибыть в Украину на празднование Дня Независимости в 2021-м стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда Варфоломей I лично сообщил о желании посетить важную в духовном плане для него государство — во время проведения одного из важных соборов. Между прочим, на службе присутствовал и глава правительства Денис Шмыгаль.

Сейчас же украинская делегация получила дополнительное подтверждение тому, что договоренность с высокопреосвященством в силе. По словам Евгении Кравчук, украинцы поздравили Варфоломея I с днем рождения и не оставили без подарка. Им стала икона Покрова Пресвятой Богородицы, выполненная в уже традиционном для отечественного искусства стиле — петриковской росписью.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда в Украину может приехать президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

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