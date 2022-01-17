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В ПЦУ прокомментировали традицию "купаться в проруби" на Крещение: так смывает вода грехи или нет

О традиции погружения в ледяную воду на Крещение нигде нет никаких церковных записей

сегодня, 11:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Накануне праздника Крещения, которое особенно почитается православными христианами и отмечается ежегодно 19 декабря, в Православной церкви Украины (ПЦУ) еще раз напомнили верующим, что купание в проруби не является рекомендацией от священнослужителей. Более того, нет ничего общего с традициями в этот день. Об этом написано на официальной странице ПЦУ в Facebook, передают "Комментарии".

В ПЦУ прокомментировали традицию "купаться в проруби" на Крещение: так смывает вода грехи или нет

Купание в проруби на Крещение. Фото с Facebook

"Уже не первый год мы объясняем, что традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения. Нет никакого церковного предписания в Украинской Церкви для свершения погружения в зимнюю воду и никогда его не было. Священники совершают Чин освящения воды открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться, а саму воду освящают вовсе не "ионы серебра" креста, который в нее погружают, это делают ви деревянным крестом", — объясняют в ПЦУ.

Но в церкви в этот день просят относиться к воде уважительно. Поэтому просят не осквернять воду своими купаниями в обнаженном виде, употреблении алкогольных напитков и нецензурной брани.

"Как грешные люди могут "подражать" Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно "подражают"? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, "подогреваться" спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду. И почему-то "обязательно надо" погрузиться трижды и перекреститься перед погружением", — возмущаются в ПЦУ.

В ПЦУ добавляют – вода не смывает грех, потому что грех не извне, а в душе. Поэтому нужно покаяться и очиститься с помощью церковных таинств в храме.

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Источник: https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/4779390988803671
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