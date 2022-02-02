В ПЦУ наложили "санкции" на Филарета, а его сторонников лишили рангов: как церковь подавляет бунт

Православная церковь Украины наложила на Филарета санкции. Такое решение было принято сегодня, 2 февраля, на заседании Синода ПЦУ. Об этом говорится на сайте ПЦУ, передает портал "Комментарии".

Филарет. Фото из открытых источников

В частности, одним из главных решений Синода был запрет Филарета "совершать действия, относящиеся к компетенции епархиального архиерея".

"Было определено, что бывший Предстоятель УПЦ КП Филарет (Денисенко) является архиереем ПЦУ на покое с 2019 года и ему канонически запрещено совершать действия, относящиеся к компетенции Предстоятеля Церкови и запрещено совершать рукоположение в любой священный сан и т.п. Учитывая его возраст и состояние здоровья, Священный Синод применяет к Почетному Патриарху на покой крайнюю икономию, не принимая более жестких мер канон на совершенные им нарушения", — говорится в решении.



Вне церковного закона объявлены и сторонники Филарета, выступившие против Епифании. На суд Синода вызывают бывшего митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева), бывшего епископа Белгород-Днестровского Филарета (Панка) и бывшего епископа Валуйского Петра (Москалева).

" Поэтому за разбойное присвоение архиерейских титулов и полномочий и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской Православной Церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана ", — говорится в сообщении ПЦУ.

Также ПЦУ обратилась в православную церковь Греции с просьбой устранить двух греческих церковников из-за их связей с Филаретом — Аксентия Мариниса и Георгия (Хризостома) Каллиса.

Напомним, таким образом ПЦУ отреагировала на попытки Филарета восстановить возглавляемую им раннее Украинскую православную церковь Киевского Патриархата. Она была ликвидирована в 2018 году как условие создания единой Православной церкви Украины. ПЦУ получила томос об автокефалии 6 января 2019 года. Ее возглавил Эпифаний. Однако Филарет, вероятно, надеялся сохранить власть в церкви. А когда его надежды не сбылись, он попытался отозвать свою подпись и восстановить УПЦ КП.

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