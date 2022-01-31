Церковный календарь на февраль 2022 года: важнейшие праздники и даты

В феврале 2022 года православные христиане будут отмечать сразу 32 церковных праздника (в некоторые дни чтят память сразу нескольких святых), самое главное из которых — Сретение Господне. Также с середины февраля начинается подготовка к Великому посту (в этом году он продлится с 7 марта по 23 апреля). Портал "Комментарии" подготовил для вас список всех важных церковных дат, которые чествуются православными христианами в феврале 2022 года.

Церковный календарь на февраль 2022. Фото из открытых источников

1.02 — день памяти преподобного Макария Великого

2.02 — честь памяти преподобного Евфимия Великого

3.02 – день памяти преподобного Максима-исповедника

4.02 — день святого апостола Тимофея

5.02 – день памяти священномучеников Климента и Агафангела

6.02 — день памяти преподобной Ксении

7.02 — день иконы Божией Матери Утоли моя печали и честь памяти святителя Григория Богослова

8.02 — день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна.

9.02 — перенос мощей святителя Иоанна Златоуста

10.02 – день памяти преподобного Ефрема Сирийца

11.02 — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца

12.02 — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста

13.02 – Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия

14.02 — Седмица мытаря и фарисея

15.02 — великий праздник Сретения Господнего

16.02 – день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы

17.02 — честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского

18.02 — иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи

19.02 — память святителя Фотия, патриарха Константинопольского

20.02 – день святого Парфения. Неделя о блудном сыне

21.02 — день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца

22.02 — день памяти мученика Никифора Антиохийского

23.02 — день иконы Божией Матери Огневидная, а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц

24.02 — день памяти священномученика Власия Севастийского

25.02 — Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексея Чудотворца

26.02 — Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского

27.02 — день святого равноапостольного Кирилла (Словенского)

28.02 — Масленица

Сретение Господне, которое особенно почитается православными христианами и отмечается ежегодно 15 февраля, символизирует день, когда младенца – Иисуса Христа – родители впервые принесли в Иерусалимский храм. Это произошло на 40-й день после его рождения.

Также у христиан особенно почитается и последний день месяца февраля, когда начинается Масленица. Это последняя неделя перед началом Великого Поста, самого длинного за весь год, который заканчивается с наступлением Пасхи. Поэтому в эти 7 дней принято развлекаться, веселиться и кушать разные блины.

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