31 января в календаре: какой праздник отмечаем и что под запретом

31 января в Украине отмечают День памяти преподобных Кирилла и Марии и святителя Афанасия. Его также называют Афанасьев день или Афанасий-ломонос.

Праздники 31 января

В этот день православная церковь чествует преподобных Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского, а также Афанасия Великого – одного из греческих отцов церкви.

Что нельзя делать 31 января:

• Крестить мальчиков;

• Менять место жительства.

Что отмечают в мире 31 января:

• День "с ног на голову" (посвящен времени, когда некоторые общественные правила переворачиваются с ног на голову, а ранее запретное становится общепринятой нормой);

• День детей улицы в Австрии или "День уличных детей";

• Международный день зебры;

• Национальный день горячего шоколада в США;

• Всемирный день ювелира.

Знаменательные события 31 января:

• В 1941 году создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов (с 1954 — Киевнаучфильм);

• В 1893 году в Патентном бюро США зарегистрировали торговую марку Coca-Cola;

• В 1961 году США провели запуск космической ракеты с шимпанзе на борту. Ракета на скорости 8000 км/ч поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе вернулась на Землю без повреждений.

Кто родился 31 января

• В 1937 году Филип Гласс, американский композитор, автор опер, симфоний, фортепианной и электронной музыки. Исполнится 85 лет;

• Американский певец, сонграйтер, композитор, актер и продюсер Джастин Тимберлейк. 31 января ему исполнится 41 год;

• В 1797 году Франц Шуберт, немецкий композитор, автор около 600 романтических песен и баллад, 9 симфоний, 20 фортепиано сонат ("Неоконченная симфония", "Зимний путь", "Форель", "Лесной царь").

Именины 31 января:

Католические: Джиминьяно, Джованни, Людовика, Марчелла.

Православные: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия.

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