Подборка поздравлений с днем рождения для мужчины в прозе

Для каждого человека день рождения — это особый и долгожданный праздник. В этот день именинникам принято говорить тёплые слова и поздравления. Журналисты портала "Комментарии" публикуют подборку поздравлений с Днем рождения для мужчин от друзей, родных и близких и коллег по работе.

Поздравления с днём рождения для мужчины

Поздравления с днём рождения для мужчины от коллег по работе:

• Дорогой именинник, прими самые искренние поздравления с днем рождения! Пусть твоя семья, родные и близкие будут крепким и надежным тылом в жизненных перипетиях, а коллеги всегда подставят плечо и поддержат в сложных ситуациях! Желаем, чтобы каждый день рождения ты с гордостью и удивлением задавал себе вопрос: неужели за этот год я и вправду добился таких невероятных успехов? А также желаю, чтобы цели на следующий год напоминали мечты, но в итоге становились реальностью!

• В день рождения желаем тебе оставаться таким же успешным, целеустремлённым, деловым — это залог твоего прекрасного будущего. Но, кроме того, будь таким же добрым и весёлым, каким мы знаем и любим тебя. Поздравляем, ты лучший!

Поздравления для мужчины от друзей:

• Поздравляем с днем рождения! Оставайся таким же ярким и фантастически интересным собеседником, надёжным другом и человеком, рядом с которым окружающим легко и весело. Желаем всяческих тебе разнообразных благ, удач, успехов и здоровья много-много!

• Поздравляю с днем рождения! Пусть жена тебя душит в объятьях, а дети целуют всегда. Кошелек пусть лопнет от денег, здоровье пусть не подведет никогда. Удачи в делах и побольше друзей, исполнения желаний и всех тебе благ!



Поздравления с днём рождения от супруги:

• Поздравляю с днем рождения самого невероятного человека в моей жизни! Очень рада, что наши жизненные дороги пересеклись. Ты всегда готов поддержать своих близких и сказать им добрые слова, но сегодня все они звучат в твой адрес. Желаю тебе море позитива, горы свершений, благополучия и просто живи в свое удовольствие!



• С днем рождения! Ты — Мужчина с большой буквы. Ты — опора для семьи, ты — поддержка для друзей. Я желаю тебе всегда оставаться таким же надежным, верным, чутким и позитивным. Просто будь счастлив!

Поздравления для мужчины от родителей:

• Дорогой наш! Сегодня твой личный праздник — день рождения! Хочу от всей души пожелать тебе всегда оставаться, во-первых, сильным, не сгибающимся под натиском судьбы, человеком; во-вторых, дальновидным, чтобы все твои стрелы всегда находили свою цель; и в-третьих, конечно же, счастливым, чтобы мир вокруг тебя всегда светился только яркими красками!

• С днем рождения! Раз тебе не желают слушаться маму и папу, значит ты стал уже достаточно взрослым. Желаю всегда оставаться самим собой, сохранять оптимизм и веру в прекрасное. Пусть на твоей улице всегда будет хорошая погода, а если дождь, то только из долларовых банкнот.

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