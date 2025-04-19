В Пасхальную ночь не следует выключать свет в доме: почему это важно

Пасха — самый светлый христианский праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа, победу жизни над смертью. Это время, когда семьи собираются вместе, освящают пасхи, молятся и соблюдают древние традиции. Одна из них – не выключать свет в доме в Пасхальную ночь. Это имеет как религиозную, так и магическую основу, которая передалась нам из поколения в поколение.

Пасха. Иллюстративное фото

Согласно украинским народным верованиям, в ночь с субботы на воскресенье на Пасху происходит духовное очищение. Считалось, что эта ночь "не для сна", а для молитвы, ожидания чуда и восхождения благодатного огня. Освещение дома символизирует жизнь, тепло, безопасность и присутствие божественного света. Включать свет – значит открыть двери для добра, оградить себя и родных от темных сил.

Существует традиция оставлять свет на ночь, чтобы "солнце не прошло мимо дома". В народе верили, что рассвет на Пасху обладает волшебной силой: кто первым увидит солнце — того будет весь год ждать счастья. Свет в доме выступает как мост между человеком и Богом, проявление духовной чистоты и искренней веры.

Церковь также поддерживает традицию не гасить свет. Это проявление духовной бдительности: Иисус воскрес во тьме, и свет символизирует новую жизнь. Оставляя свет, верующие чтят момент Воскресения и демонстрируют свою открытость к благодати.

Стоит отметить, что свет в доме в Пасхальную ночь — это не просто бытовой элемент. Это символ веры, надежды, защиты и духовного присутствия. Включенный свет в доме — знак, что мы ждем света Христа, благословения, новой жизни.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Пасху правоохранители могут избирательно проверять вещи граждан.



