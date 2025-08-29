Усекновение главы Иоанна Крестителя: пять особых запретов этого дня

29 августа в новом православном календаре – Усекновение главы Иоанна Крестителя. В этот же день в церкви вспоминают и молятся за погибших защитников Украины.

Усекновение главы Иоанна Крестителя. Фото: из открытых источников

В молитвах к Иоанну Крестителю обращаются за исцелением от болезней, особенно головных болей, просят покаяния, терпения и смирения. Также молятся о благополучии семьи, защите от врагов, избавлении от греховных мыслей и вредных привычек, родители просят помощи в воспитании детей, одинокие люди — встретить суженого или суженую.

В народе день называют Усекновение, Иван Постный — сегодня держат пост. Принято заниматься богоугодными делами: например, помочь кому-то, подать милостыню. Пройти сегодня мимо протянутой руки считается грехом.

Есть и особая примета дня: если к вам в этот день прибьется бездомное животное, то его обязательно следует приютить.

Священнослужители в этот праздник не одобряют злобу, осуждение, зависть, жадность и отчаяние. Поскольку день постный, то пиршества и шумные гуляния сегодня не устраивают.

В народной традиции также немало поверий и запретов: считается, что на Усекновение нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами, даже хлеб нужно ломать; запрещено резать круглые продукты — хлеб, яблоки, капусту, свеклу и ставить на стол круглые блюда; нельзя есть продукты красного цвета; не следует носить красную одежду; нельзя объедаться и распивать алкоголь.

День следует провести в тишине и молитве об усопших, ведь наши молитвы помогают им искупить грехи.

По приметам на Усекновение судят, какой будет осень и грядущая зима. Гром в этот день — осень будет долгой и теплой. Деревья стали быстро сбрасывать листья — зима будет суровой и со снегом. Днем хорошая погода — вечером жди дождя. Лягушки громко квакают — к теплу.

Наблюдают за журавлями: если птицы уже улетают на юг, то осень будет короткой, а зима начнется раньше срока.

