Какой церковный праздник 28 августа: почему сегодня особенный день для женщин

28 августа по новому церковному стилю в украинской православной церкви почитают святую Анну Пророчицу, а также чествуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах. День считается временем особого духовного очищения и укрепления веры, с ним связаны немало традиций и примет.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Святую Анну Пророчицу называют покровительницей девочек, женщин, вдов, монахинь и младенцев. В молитвах к святой обращаются, если вдруг заболел ребенок, нужна помощь и силы, просят утолить печаль и избавить от душевной скорби, бед и напастей.

К святым отцам Киево-Печерским в этот день обращаются с просьбой: "Молите Бога за нас!".

В народе день получил название – Анна Скирдница, так как в это время обычно заканчивали жатву, а последние снопы складывали в скирды. В народе 28 августа считается праздничным днем, когда можно накрывать стол и приглашать гостей.

Также сегодня благоприятный день для торговли и заключения сделок – договоры, подписанные сегодня, будут особенно прибыльными.

28 августа священнослужители напоминают, что недопустимы ругань, злость, клевета, осуждение и зависть. Нельзя жадничать, мстить, отчаиваться, отказывать просящему.

Существуют и особые народные запреты: лучше в этот день не давать клятв и обещаний – их будет трудно выполнить; нельзя делать покупки на последние деньги — можно привлечь нищету; не стоит предлагать руку и сердце или венчаться в этот день — брак будет недолговечным.

Также не рекомендуют сегодня отправляться в дальние или незнакомые места, так как есть риск заблудиться. Мужчинам, встретившим по пути тещу, советуют вернуться домой, иначе день пройдет без удачи.

Один из запретов дня также касается женщин — на Анну Скирдницу им запрещается работать, считается, что день нужно посвятить духовному развитию.

