Какой церковный праздник 27 августа: строгие запреты и поверья в этот день

27 августа по новому церковному стилю в православной церкви вспоминают преподобного Пимена Великого, преподобных Кукшу, иеромонаха, и Пимена, постника, Киево-Печерских, а также молятся о здоровье и защите от бед.

В этот день в молитвах к святым Пименам и Кукше верующие обращаются с просьбами дать мудрости, силы, умения прощать и мирить ссоры в семье.

В народе праздник прозвали Два Пимена, второе название — Анфиса Рябинница. С этого дня начинают собирать рябину, которую считают мощным оберегом от сглаза, зависти и несчастий. Согласно народным поверьям, рябиновое дерево под окном бережет дом от людской зависти, а три рябины у дома защищают жилище от пожара. В день Анфисы Рябинницы нужно нарвать гроздья рябины и подвесить их над дверью или под крышей – считается, что тогда удача и счастье будут в доме весь год.

В доме на Пименов принято убирать, также сегодня идут на рыбалку — улов будет обильным, а рыба вкусной.

Как и в любой другой день Церковь сегодня предостерегает от злости, зависти, жадности, мести, клеветы, сплетен, осуждения, отчаяния, нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным поверьям, на Анфису Рябинницу и в день двух Пименов запрещается: делать крупные покупки — не принесут радости; давать деньги в долг — будет трудно вернуть; отправляться в дальнюю дорогу.

Не советуют также сегодня свататься — брак может быть несчастливым.

Издавна наши предки верили, что по погоде сегодня можно определить, какой она будет в ближайшие месяцы, а также какими будут осень и зима. Так, если рябина усыпана ягодами — зима будет суровой. Листья на рябине уже пожелтели — к теплой осени, но морозной зиме. С рябины осыпаются ягоды — также к погожей осени и мягкой зиме. Листья рябины не опали полностью — в феврале ударят сильные холода.

Подмечают: если сегодня гремит гром, то скоро наступит бабье лето.

